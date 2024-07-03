Хватит ли Европе людей для войны, если Россия решит напасть: прогноз Foreign Policy

Журналисты Foreign Policy отметили, что нападение России на страны Европы может превратиться из гипотетического сценария в реальный. Однако при таком сценарии этим государствам просто может не хватить людей для борьбы против агрессора.

Одними из первых, кто может потенциально почувствовать российское вторжение, могут стать такие страны как Финляндия, Польша, а также страны Балтии. Ведь именно эти государства сталкиваются с постоянными угрозами со стороны Кремля.

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Хватит ли Европе людей на борьбу с Россией

Журналист Якуб Григиел, который написал этот материал, отметил, что 80% финнов, опрошенных в 2022 году, заявили, что они готовы защищать свою страну. В том же году Варшавский институт предпринимательства обнаружил, что 66% поляков готовы стать на защиту своей нации, и многие сейчас добровольно идут на базовую подготовку. Жители других народов от Балтийского до Черного моря выражают такую же решимость защитить свои земли и сограждан от российского нападения.

Воля есть, а есть ли способ? Остается неопределенным, хватит ли солдат для борьбы с путинскими силами. Прифронтовые страны Европы могут иметь гораздо большую проблему с набором персонала, чем то, с чем сейчас сталкивается Украина – проблема, что выходит за пределы и без того мрачных демографических тенденций в этих государствах, население которых за последние десятилетия сократило миллионы людей,

– говорится в материале.

В издании отметили, что российское полномасштабное вторжение в Украину ясно показало, что технологии не могут заменить солдат в большой сухопутной войне. Ведь люди нужны для экипажей танков и окопов, перемещения и обслуживания артиллерии, управления самолетами и беспилотниками, а также для занятия и удержания территории.

"Украина, например, нуждается в тысяче новых солдат ежемесячно, чтобы провести ротацию сил, компенсировать потери и предотвратить дальнейшее продвижение России. Вероятно, понадобится еще больше (наряду с регулярными поставками боеприпасов с Запада), чтобы Киев вернулся в наступление и вытеснил силы Москвы с оккупированных частей Украины", – написал автор.

В то же время комментируя данные социологов, в Foreign Policy подчеркнули, что многие граждане стран Восточной Европы могут покинуть свои страны, когда перспектива войны станет реальной. А их миграция на запад будет гораздо проще, чем это могло бы быть, когда эти страны еще не были членами Европейского Союза. В то же время существует спрос со стороны Западной Европы, которая сталкивается с дефицитом населения и потребностью в рабочей силе.

В последние годы многие жители Центральной Европы также приобрели второе место жительства за рубежом. Поляки, например, рекордно много покупают недвижимость в Испании. Если их рост благосостояния и желание диверсифицировать свои сбережения является одной из причин, то беспокойство относительно будущего после возвращения российской агрессии, вероятно, является другой. В конце концов, в Испании они были бы в безопасности от ложных ракет и артиллерийских дуэлей,

– говорится в статье.

Какова ситуация в страны ЕС с набором военных

Якуб Григиел также отметил, что сейчас многие страны Запада сталкиваются с проблемами набора военных. Просто не хватает людей, готовых служить и воевать в случае необходимости.

"Сейчас Польша планирует обучать граждан Украины призывного возраста, проживающих на ее территории, для возможной службы в Украине. Но это также создало бы прецедент для создания иностранных боевых сил на территории Польши, за которыми другие государства могли бы пойти как способ пополнить свои демографически сокращенные силы", – пишет автор.

Он также отметил, что прифронтовые страны ЕС, если их будет атаковать Россия, могут столкнуться с нехваткой солдат, значительно большей, чем Украина. Ведь трудно иметь нацию под оружием, если основная часть нации может легко мигрировать.

Конечно, пострадавшие страны всегда могут ввести пограничный контроль, чтобы удержать новобранцев от побега, что позволяет даже законодательство ЕС. Но если не будет четкого и детального плана, на введение такого рода контроля понадобятся дни, если не недели, и они, скорее всего, встретят возмущение в Брюсселе и столицах Западной Европы,

– сказано в материале.

Поскольку Россия, которая ведет войну, продвигается на запад, европейским странам на линии фронта нужно планировать, как удержать свой народ.

То есть, как отметили в издании, одной из задач передовых стран Европы является поддержка живого патриотизма. Без культивирования этого чувства патриотизма и долга прифронтовые государства Европы могут столкнуться с нехваткой солдат, на которую они не рассчитывали.

