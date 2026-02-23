Месседж Европе, – политолог спрогнозировал, к каким провокациям может готовиться Россия

Аналитики неоднократно говорили, что Россия может атаковать Европу в течение ближайших лет. Диктатор Путин фактически застрял в Украине. Не стоит исключать вариант, что в конце концов он осуществит агрессию против одной из европейских стран.

Политолог Игорь Чаленко рассказал 24 Каналу, что Россия действительно способна перейти на новый уровень эскалации, атаковав страны Балтии или Польшу. Не стоит отбрасывать такой сценарий. Страна-агрессор явно его рассматривает. Но все это может быть составляющей еще большего "пазла".

Когда может произойти нападение России на Европу?

По словам Чаленко, недавно в Беларуси начали внезапную проверку вооруженных сил страны. Там будут собирать резервистов в Западном военном округе. Хотя такую проверку там неоднократно проводят, но это также является сигналом, где в будущем Россия может начать действовать.

Конечно, это не просто так происходит. Тут видим месседж европейским государствам относительно дальнейших планов России. Параллельно Венгрия вместе со Словакией сеют раздор внутри европейского сообщества. Россия важно, чтобы Европа не была сильной,

– сказал Чаленко.

Возможно, в Кремле есть осознание, что дальнейшее продолжение войны в Украине потребует слишком много ресурса без серьезных результатов. Поэтому не стоит исключать сценарий, что через некоторое время Россия переключится на европейские страны.

Обратите внимание! Аналитики неоднократно говорили о риске нападения России на одну из стран Европы. Кремль может надеяться, что НАТО не продемонстрирует единство. А отдельные страны не захотят защищать те же страны Балтии или Польшу. Это приведет к разлому в Альянсе. Интересно, что в отчете Мюнхенской конференции по безопасности указано на вероятность войны в странах Балтии уже в течение 2 лет после завершения войны в Украине.

В свое время руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок отмечал, что Европе может быть невыгодно прекращение войны в Украине в настоящий момент. Там опасаются, что тогда Путин сосредоточится на Эстонии.

Еще одной частью "этого" пазла является возможная атака Китая на Тайвань. Вероятно, что это вторжение может произойти параллельно с атакой России по одной из стран Европы.

Еще стоит обратить внимание на возможную войну США с Ираком. Кому-то явно будет выгодно, чтобы Штаты надолго погрязли в войне с Ираном. Когда Трампа заведут в эту ловушку, тогда и может начаться расширение эскалации в Европе и вокруг Тайваня,

– сказал Чаленко.

Возможна ли война России против Европы?