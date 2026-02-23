Політолог Ігор Чаленко розповів 24 Каналу, що Росія дійсно здатна перейти на новий рівень ескалації, атакувавши країни Балтії або ж Польщу. Не варто відкидати такий сценарій. Країна-агресорка явно його розглядає. Але все це може бути складовою ще більшого "пазлу".

Коли може статися напад Росії на Європу?

За словами Чаленка, нещодавно в Білорусі почали раптову перевірку збройних сил країни. Там збиратимуть резервістів у Західному військовому окрузі. Хоч таку перевірку там неодноразово проводять, але це також є сигналом, де в майбутньому Росія може почати діяти.

Звісно, це не просто так відбувається. Тут бачимо меседж європейським державам щодо подальших планів Росії. Паралельно Угорщина разом зі Словаччиною сіють розбрат всередині європейської спільноти. Росія важливо, щоб Європа не була сильною,

– сказав Чаленко.

Можливо, в Кремлі є усвідомлення, що подальше продовження війни в Україні вимагатиме надто багато ресурсу без серйозних результатів. Тому не варто відкидати сценарій, що через певний час Росія переключиться на європейські країни.

Зверніть увагу! Аналітики неодноразово говорили про ризик нападу Росії на одну з країн Європи. Кремль може сподіватися, що НАТО не продемонструє єдність. А окремі країни не захочуть захищати ті ж країни Балтії чи Польщу. Це призведе до розлому в Альянсі. Цікаво, що у звіті Мюнхенської конференції з безпеки вказано на ймовірність війни в країнах Балтії вже упродовж 2 років після завершення війни в Україні.

Свого часу керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок наголошував, що Європі може бути невигідне припинення війни в Україні в теперішній момент. Там побоюються, що тоді Путін зосередиться на Естонії.

Ще однією частиною "цього" пазлу є можлива атака Китаю на Тайвань. Вірогідно, що це вторгнення може статися паралельно з атакою Росії по одній з країн Європи.

Ще варто звернути увагу на можливу війну США з Іраком. Комусь явно буде вигідно, аби Штати надовго загрузнули у війні з Іраном. Коли Трампа заведуть в цю пастку, тоді й може розпочатися розширення ескалації в Європі та довкола Тайваню,

– сказав Чаленко.

Чи можлива війна Росії проти Європи?