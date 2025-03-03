Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. Він вважає, що в разі припинення бойових дій для Європи можуть виникнути нові ризики.

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Чого боїться Європа

За словами Клочка, після призупинення війни в Україні Росія може перемкнутися на Європу. Вони бояться потенційних агресивних дій Путіна проти інших країн.

Зупинка війни в Україні – це можливий початок військової агресії проти країн Балтії. Зокрема це може бути місто Нарва в Естонії,

– зазначив Клочок.

При цьому Європа має деякі відносини з Росією. До прикладу, там досі не змогли передати Україні 300 мільярдів конфіскованих російських активів. Хоча ця тема на слуху вже не перший рік.

Також європейські країни подекуди продовжують співпрацювати з Росією. Там взагалі не йдеться про повне розірвання зв'язків з країною-агресоркою.

Європейці часто ухвалюють рішення, які далекі від логіки. Але все ж вбачаю, що Європа зацікавлена в тому, аби Україна залишалася сильною. Але вони самостійно не формують політику щодо України. Вона визначається позицією США,

– сказав Клочок.

Нагадаємо, нещодавно у Франції запропонували ідею місячного перемир'я на війні в Україні. Також Франція, Велика Британія та деякі інші європейські країни готові перекинути деякі війська до нашої держави після припинення вогню. Вони також хочуть підтримку від Сполучених Штатів як "запобіжник" від дій Росії. Крім того, Україна вимагає, аби разом з припинення вогню були чіткі гарантії безпеки з боку Заходу, аби Путін знову не напав. Однак Трамп не хоче давати такі гарантії.