"Мы еще ничего всерьез не начинали": фраза путина выдала планы кремля

А, знаете, эта фраза путина: "Мы еще ничего всерьез не начинали", на самом деле, очень выдает настрой и планы Кремля.

Она выдает ненависть и готовность идти дальше в своей адовости. У него там звиздец по плану расписан. Они быдло в россии без трусов оставят, но будут и дальше убивать Украину.

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путин идет вразнос

Если вы видите в наших новостях фамилии и имена со строчной буквы – это не ошибка, а позиция редакции по поводу действий государств-террористов и отдельных людей, поддержавших полномасштабное вторжение в Украину.

Маньяк в этом смысле последователен в своих действиях. Идет вразнос. И мы этим пользуемся, насколько можно внешне судить.

российские оккупанты опять заходят вглубь, увеличивая и растягивая линию фронта. А в это время взрываются российские склады боеприпасов и ломается их логистика.

В кремле, видимо, так и не поняли, что зайти на территорию и удержать территорию – не одно и то же. Более того, можно так зайти – что потом стать мишенью. Это такая покупка места мишени в тире.

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Украина победит

Для путина проиграть Украине – экзистенциальное поражение всей истории. А он проиграет. А мы выиграем. В любом случае. Вопрос только, какой ценой. А мы за ценой стоим. Но это стремление кремля уничтожить Украину приводит к неизбежным ошибкам. С самого начала. Еще и усатого приобщил.

Это так хрупко в отношении беларуси, когда все строится на одном человеке. А вдруг приболеет он, ну вдруг – и все, начнется хаос. Думаю, лукашенко каждый день трясется, причем ожидая подвоха отовсюду.

В долгосрочной перспективе судьба россии – позор, презрение и п**дец. Все мозги уехали. Все технологии ушли. А русские аж настолько великие, что за одну турбину "Сименс" на все готовы. Великая цивилизация бьется за турбину "Сименс". Масштаб.

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