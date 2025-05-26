26 мая, 07:03
Продвижение врага на фронте, массированная атака россиян по Украине: хронология 1188 дня войны
Продвижение российских войск на отдельных направлениях и новая массированная атака по мирным городам. Оккупанты не прекращают террора как на фронте, так и в глубоком тылу.
Главные новости 26 мая – об ударах армии России по украинским городам, обстановку на фронте и события на мировой арене, передает 24 Канал.
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06:50, 26 мая