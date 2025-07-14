Об основных событиях 14 июля, ситуацию на фронте, потери врага, продвижение ВСУ и ход мирных переговоров – передает 24 Канал.

Читайте также Россияне продвинулись на Покровском и Новопавловском направлениях: обзор фронта и карты ISW

Что произошло 14 июля?