Про основні події 14 липня, ситуацію на фронті, втрати ворога, просування ЗСУ та хід мирних переговорів – передає 24 Канал.

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Що відбулося 14 липня?