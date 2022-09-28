Писать в книгах, – Чмут рассказал о впечатляющих достижениях украинского флота с 24 февраля

Во время российской агрессии все виды войск в Украине показали свое мужество и героизм. Военно-морские силы – не исключение. Однако опыт приобретается со временем и у украинского флота уже есть множество новых достижений в войне с россией.

Руководитель благотворительного фонда "Повернись живим" Тарас Чмут рассказал 24 каналу, как украинский флот изменился с момента полномасштабного вторжения. Он говорит, что моряки получили множество боевого опыта.

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По его словам, моряки не разрешили получить россиянам полное господство в северо-западной части Черного моря.

Они провели ряд минований, ряд морских сражений. К сожалению, мы потеряли часть склада в Азовском и Черном морях. Однако флот сбил не один российский самолет, не одну ракету или беспилотник,

– заявил Чмут.

Руководитель благотворительного фонда "Повернись живим" подчеркнул, что фактически ВМС как структура не позволила россиянам контролировать Черное море.

Как следствие, по мнению Чмута, это позволило:

освободить остров Змеиный,

затопить "вышки Бойко",

оттеснить русское присутствие с наших берегов к центральной части Черного моря или даже выбить их на Крымский полуостров.

Чмут рассказал, что в этой войне малый разведывательный корабль "Переяслав" нес бой с несколькими русскими катерами. Например, "Раптор" или БК-16, БК-18. Наш корабль повредил одно вражеское судно, а другое – утопил.

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Эксперт добавил, что население не понимает, зачем нужен флот, в чем его ценность и в чем его огромный потенциал. Украинцы скорее меряются танками, пушками или самолетами.

"Но будем надеяться, что после 24 февраля и после определенных случившихся в связи с этой войной факторов начнут понимать, зачем нужен флот, какие функции он несет в жизни страны", – ответил он.

Руководитель благотворительного фонда "Повернись живим" отметил, что государство не уделяло внимание флоту.

Как следствие, мы вступили в войну с силами, которые имели. Сейчас пытаемся из них что-нибудь слепить, дооснащать. Однако стоит отдать должное морякам. Они из нереально старых плавсредств делали невероятные вещи, о которых после победы будут писать в книгах,

– считает Чмут.

Он отметил, что украинцы удивятся тем операциям, которые проводил тот же "Олефиренко" или "Почаев".

К слову, недавно Военно-морские Силы ВСУ рассказывали, что морские пехотинцы взяли в плен 11 оккупантов, среди них – 1 российский офицер.