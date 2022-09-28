Керівник благодійного фонду "Повернись живим" Тарас Чмут розповів 24 каналу, як український флот змінився з часу повномасштабного вторгнення. Він каже, що моряки отримали величезну кількість бойового досвіду.

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За його словами, моряки не дозволили отримати росіянам повне панування у північно-західній частині Чорного моря.

Вони провели ряд мінувань, ряд морських боїв. На жаль, ми втратили частину складу в Азовському та Чорному морях. Проте флот збив не один російський літак, не одну ракету чи безпілотник,

– заявив Чмут.

Керівник благодійного фонду "Повернись живим" наголосив, що фактично ВМС як структура не дозволила росіянам контролювати Чорне море.

Як наслідок, на думку Чмута, це дозволило:

звільнити острів Зміїний,

затопити "вишки Бойка",

відтіснити російську присутність з наших берегів до центральної частини Чорного моря чи навіть вибити їх за Кримський півострів.

Чмут розповів, що у цій війні малий розвідувальний корабель "Переяслав" мав бій з кількома російськими катерами. Наприклад "Раптор" або БК-16, БК-18. Наш корабель пошкодив одне вороже судно, а інше – потопив.

Дивіться повне інтерв’ю з Тарасом Чмутом: відео 24 каналу



Експерт додав, що населення не розуміє, для чого потрібен флот, в чому його цінність і в чому його величезний потенціал. Українці швидше міряються танками, гарматами чи літаками.

"Але сподіватимемось, що після 24 лютого й після певних факторів, які трапилися у зв'язку з цією війною, почнуть розуміти, навіщо потрібен флот, які функції він має в житті країни”, – відповів він.

Керівник благодійного фонду "Повернись живим" зазначив, що держава не приділяла увагу флоту.

Як наслідок, ми вступили у війну з тими силами, які мали. Зараз намагаємось з них щось зліпити, дооснащувати. Проте варто віддати належне морякам. Вони з нереально старих плавзасобів робили неймовірні речі, про які після перемоги писатимуть в книжках,

– вважає Чмут.

Він наголосив, що українці здивуються тим операціям, які проводив той самий "Олефіренко" чи "Почаїв".

До слова, нещодавно Військово-морські Сили ЗСУ розповідали, що морські піхотинці взяли в полон 11 окупантів, серед них – 1 російський офіцер.