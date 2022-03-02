Война России – это захватническая война, – Бербок обвинила Лаврова во лжи

Министр иностранных дел Сергей Лавров и вообще вся власть России нагло лжет. Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.

Оккупанты развязали войну, основанную на полной лжи. Об этом сказала Бербок с трибуны Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций, сообщает 24 канал.

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В опасности Украины и вся Европа

Она подчеркнула, что еще раз полную ложь пытался распространить Лавров на Совете ООН по правам человека.

Война России – это захватническая война, основанная на печально известной лжи,

– подчеркнула Бербок.

По ее словам, Владимир Путин навязывает миру свою реальность. Однако каждый должен выбрать, на чью сторону стать.

Война, как сказала министерша, не только Украины, но и всей Европы. Ведь глава Кремля нарушил главные правила интернационального права.

"Этот вопрос жизни и смерти украинского народа, на кону – безопасность Европы, на кону – Устав ООН", – добавила она.

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