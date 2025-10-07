Подробнее об этом написала Шведская редакция международного разведывательного сообщества InformNapalm, передает 24 Канал.

Что известно о военной трансформации Украины?

Шведские аналитики в статье на тему "Гибридная война России против НАТО и военная трансформация Украины" считают, что Россия продолжает использовать гибридные методы против НАТО, а Украина за последнее десятилетие превратилась в сильную военную державу. Фактически она гарантирует безопасность в Европе.

Аналитики напоминают, что российское вторжение 2014 года и оккупация части Востока Украины постепенно расширялись. Киев тогда принял более решительные меры, но они, по мнению аналитиков, оставались недостаточными. Украина постепенно развивала собственный военный потенциал после советской эпохи.

Специалисты считают, что из-за нехватки опыта украинские силы в наступлениях действовали осторожно, в отличие от россиян.

Ожидания на мирное урегулирование с поддержкой международного сообщества постепенно ослабевали. В то же время полномасштабное вторжение 2022 года стало шоком, но не подорвало устойчивость общества.

Украинцы накопили практический опыт конфликтов в течение восьми лет, что повысило готовность к эскалации боевых действий.

Что ожидать от гибридной войны России против НАТО?

Аналитики очерчивают географическую уязвимость Балтии. Эстония, Латвия и Литва имеют ограниченные территории, что затрудняет стратегическое отступление и требует быстрого реагирования.

Российская гибридная агрессия включает, в частности, кибератаки, а НАТО укрепляет оборону через боевые группы и различные операции.

Стоимость своевременного реагирования на агрессию всегда ниже, чем стоимость преодоления последствий бездействия и ожидания,

– говорится в материале.

Опыт Украины в использовании беспилотников и РЭБ усилил бы способность стран Балтии противостоять угрозам. По мнению аналитиков, здесь Украина может служить примером для Европы.

Отсутствие решимости или нежелание государств-членов выполнять свои обязательства по статье 5 может создать потребность в специальной "коалиции желающих" и начальной военной обороне. В таком расположении Украина становится ключевым игроком и движущей силой благодаря своему боевому опыту,

– отмечают в статье.

Также они добавляют, что расходы НАТО на оборону составили 485 миллиардов долларов США в 2024 году. Оборонная промышленность Украины активно модернизируется, а партнеры планируют продолжать поддержку Украины.

Нападет ли Россия на НАТО?