Там уже классически утверждают, что Запад занимается "эскалацией" конфликта, а Россия давно хотела договориться. Угрозы НАТО уже стали привычными для российской пропаганды.
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Нет для без заявлений о НАТО
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью российскому СМИ заявил, что еще видит возобновление отношений России и Москвы в ближайшем будущем. Он убедил, что Россия раньше готова была договариваться, но сейчас не собирается просить ничего.
Более того, российский дипломат не исключает прямой военный конфликт с НАТО. Рябков подчеркнул, что это зависит только от Североатлантического Альянса, а Москва лишь готовится защищаться.
Полностью и полностью выбор на стороне НАТО. Мы готовы, как это уже было продемонстрировано, защищать наши национальные интересы всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами,
– сообщил он.
Уже классически россиянин начал жаловаться на "посягательство" на российские интересы со стороны НАТО и "эскалацию". Рябков назвал это "опасным путем" и заявил, что Москву испытывают прочность. После этого дипломат начал фантазировать, что НАТО "может оказаться среди проигравших".
Россия и страны Запада
Президент Украины Владимир Зеленский предостерегал мировое сообщество, что вторжение России в Украину может перерасти в Третью мировую войну. Владимир Путин разжигает конфликты по всему миру, в частности, сейчас он стремится расшатать Балканы.
Чешский президент Петр Павел убеждает, что Россия через 5 – 7 лет может восстановить свою боеспособность, чтобы атаковать страны НАТО. Именно поэтому война в Украине должна завершиться поражением России – чтобы не дать ей никакого шанса.
Россия стала на путь стратегического упадка, поэтому точно не в состоянии противостоять Североатлантическому Альянсу. "Вбросы" о войне с НАТО появляются для того, чтобы оправдать безмерное расходование средств на российскую армию.