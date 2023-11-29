Там вже класично переконують, що Захід займається "ескалацією" конфлікту, а Росія давно хотіла домовитися. Погрози НАТО вже стали звичними для російської пропаганди.
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Ні для без заяв про НАТО
Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков у інтерв'ю російському ЗМІ заявив, ще бачить відновлення стосунків Росії та Москви у найближчому майбутньому. Він запевнив, нібито Росія раніше готова була домовлятися, але зараз не збирається просити нічого.
Ба більше, російський дипломат не виключає прямий військовий конфлікт з НАТО. Рябков наголосив, нібито це залежить лише від Північноатлантичного Альянсу, а Москва лише готується захищатися.
Цілком і повністю вибір на стороні НАТО. Ми готові, як це вже було продемонстровано, захищати наші національні інтереси всіма засобами, що є в нашому розпорядженні,
– повідомив він.
Вже класично росіянин почав скаржитися на "зазіхання" на російські інтереси зі сторони НАТО та "ескалацію". Рябков назвав це "небезпечним шляхом" і заявив, нібито Москву випробовують міцність. Після цього дипломат почав фантазувати, що НАТО "може опинитися поміж програвших".
Росія та країни Заходу
Президент України Володимир Зеленський застеріг світову спільноту, що вторгнення Росії в Україну може перерости в Третю світову війну. Владімір Путін розпалює конфлікти по всьому світу, зокрема зараз вона прагне розхитати Балкани.
Чеський президент Петр Павел переконує, що Росія за 5 – 7 років може відновити свою боєздатність, аби атакувати країни НАТО. Саме тому війна в Україні ма завершитися поразкою Росії – щоб не дати їй жодного шансу.
Росія стала на шлях стратегічного занепаду, тому точно не в змозі протистояти Північноатлантичному Альянсу. "Вкиди" про війну з НАТО з'являються заради того, щоб виправдати безмірне витрачання коштів на російську армію.