Не только Польша: Россия готовит гибридный удар по странам НАТО, – ISW

Кремль рассматривает возможность проведения операции под чужим флагом. Аналитики полагают, что Москва продолжает осуществлять кампанию "Фаза ноль".

Цель – создать предпосылки для будущих провокаций против стран НАТО. Об этом пишут в ISW.

Какой сценарий готовит Россия?

В Институте изучения войны сообщают, что Россия проводит кампанию "Фаза ноль", целью которой является создание информационных и психологических условий для потенциальных будущих провокаций против Североатлантического альянса. Составляющими этой операции являются:

российские провокации под чужим флагом;

вторжение беспилотников;

саботаж;

применение средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

О возможных российских провокациях на восточном фланге НАТО предупреждают польские власти. Во время пресс-конференции 21 июля вице-премьер-министр и министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш отметил, что Кремль может использовать захваченные украинские дроны для проведения операции "под чужим флагом" против Польши, стран Балтии, Финляндии или Румынии.

Замечания Косиняка-Камыша прозвучали на фоне серии недавних предупреждений со стороны других западных политиков о вероятных российских диверсиях. В частности, о росте угрозы открыто заявляли министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Литвы Гитанас Науседа и президент Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Все они сходятся во мнении, что Кремль активно ищет слабые места в обороне Альянса для проведения гибридных атак и проверки реакции международного сообщества.

Что известно о возможных российских диверсиях?

Европейские страны все серьезнее готовятся к возможным гибридным атакам Кремля. Латвия усиливает охрану дамбы и крупнейшего газохранилища, а Германия впервые присоединится к ядерным учениям Франции, поскольку разведки предупреждают о росте угроз со стороны Москвы.

Военнослужащий ВСУ и военный аналитик Александр Мусиенко в эфире 24 Канала рассказал, что признаков подготовки к большой войне против стран Балтии, Финляндии или Польши сейчас нет, поскольку Россия не концентрирует там войска. Однако угроза гибридных операций, по его словам, сохраняется.