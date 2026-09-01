Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий ВСУ Александр Мусиенко. По его словам, Россия уже проводила атаки на страны НАТО с помощью своих дронов. Также каждый год неоднократно происходят диверсии на различных оборонных предприятиях и террористические акты. Вдобавок ко всему в Балтийском море неоднократно перерезали кабели, которыми пользуются европейские страны.

Гибридная война уже идет

Как подчеркнул Мусиенко, на сегодняшний день Россия уже ведет гибридную войну против Европы. Подрывная деятельность со стороны Кремля ведется уже не первый год. В целом у Путина, скорее всего, есть несколько сценариев, как именно действовать дальше в этом направлении.

Сценарии могут быть совершенно разными. Наименее вероятным является полномасштабное вторжение в страны Балтии или Польшу. Однако возможны различные нарушения воздушного пространства беспилотниками, "случайные" залеты ракет, появление "зеленых человечков" в Эстонии или Латвии. Не стоит забывать и о шведском острове Готланд, на который неоднократно посягали российские пропагандисты,

– сказал Мусиенко.

Кремль может пойти на сознательные провокации, чтобы одна из европейских стран сбила самолет или потопила их корабль. Это могут использовать в качестве повода для оправдания своих агрессивных действий.

Нападет ли Россия на европейские страны: смотрите видео 24 Канала