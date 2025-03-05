Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на бригаду имени Даниила Апостола.

Смотрите также ПВО IRIS-T, Patriot, миллиарды евро: сколько денег и оружия Украина получила от Германии

Во вражескую гаубицу было прямое попадание

В ролике видно вражескую технику с нескольких ракурсов. Впоследствии "Мста-Б" вспыхивает от точного удара.

Смотрите видео поражения российской гаубицы "Мста-Б":

Люди в комментариях благодарят артиллеристов за защиту и желают божьей опеки.

Что такое "Мста-Б"

152-миллиметровая прицепная гаубица была создана при СССР в 1976 году. Десять лет спустя ее приняли на вооружение. В составе ВСУ "Мста-Б" воевала с 2014 года под Славянском и на границе.

ТТХ гаубицы "Мста-Б":

вес – 7000 килограммов;

вооружение – 152,4 миллиметровая 2А64 нарезная гаубица 152,4 миллиметровая гаубица;

калибр – 152,4 миллиметра;

дальность стрельбы – 6400 – 28900 метров;

боекомплект – 60 выстрелов;

скорострельность – 7 – 8 (выстрелов в минуту;

время перехода в боевое положение – 2 – 2,2 5 минуты;

обслуга – 8 человек.

Оружие предназначено для уничтожения тактических средств ядерного нападения, артиллерийских и минометных батарей, танков и других бронированных средств, разрушения полевых фортификационных и других оборонительных сооружений, подавления живой силы и огневых средств, пунктов управления, средств противовоздушной и противоракетной обороны.