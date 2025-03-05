Про це пише 24 Канал з посиланням на бригаду імені Данила Апостола.

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У ворожу гаубицю було пряме влучання

У ролику видно ворожу техніку з кількох ракурсів. Згодом "Мста-Б" спалахує від влучного удару.

Дивіться відео ураження російської гаубиці "Мста-Б":

Люди в коментарях дякують артилеристам за захист і бажають божої опіки.

Що таке "Мста-Б"

152-міліметрова причіпна гаубиця була створена за СРСР у 1976 році. Десять років потому її взяли на озброєння. У складі ЗСУ "Мста-Б" воювала з 2014 року під Слов'янськом і на кордоні.

ТТХ гаубиці "Мста-Б":

вага – 7000 кілограмів;

озброєння – 152,4 міліметрова 2А64 нарізна гаубиця;

калібр – 152,4 міліметра;

дальність стрільби – 6400 – 28900 метрів;

боєкомплект – 60 пострілів;

швидкострільність – 7 – 8 (пострілів на хвилину;

час переходу до бойового положення – 2 – 2,5 хвилини;

обслуга – 8 осіб.

Зброя призначена для знищення тактичних засобів ядерного нападу, артилерійських і мінометних батарей, танків та інших броньованих засобів, руйнування польових фортифікаційних та інших оборонних споруд, придушення живої сили і вогневих засобів, пунктів управління, засобів протиповітряної і протиракетної оборони.