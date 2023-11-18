Мне до 2014 года в голову не могло прийти, – Путин возмутил циничным заявлением о нападении на Украину

Владимир Путин продолжает упражняться в своей циничности. Он заявил, что ему якобы и в голову не могло прийти, что Россия может напасть на Украину.

Соответствующую фразу, аккуратно завернув ее в тонну воды, российский президент озвучил во время культурного форума в Санкт-Петербурге. Он корчил гримасы и пытался перед присутствующими театрализованно делать вид, что удивлен тем, что на Украину напала Россия. И именно поэтому между государствами так называемый "конфликт".

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Путин говорит, что "не предвидел войну"

Мне бы и в голову не могло прийти до 2014 года, что между Украиной и Россией может быть такой конфликт. Если бы мне тогда сказали, я бы спросил: "Вы что, с ума сошли"?

– продолжает цинично врать Путин.

Путин цинично лжет о войне России против Украины: смотрите видео

С другой стороны, нужно понимать, что Путин искренне может верить в то, что говорит. Ведь он мог быть свято убежден, что его марионеточный Янукович сможет развернуть Украину в сторону России и превратить ее во вторую Беларусь. Где тоже будет марионеточный самопровозглашенный президент, которым будут фактически руководить из Кремля.

Затем Путин ударился в философию. Начал что-то рассказывать о том, что у каждого есть право на собственное мнение. И что более важно обращать внимание на действия, а не на слова.

Если человек прямо вредит своей стране и своему народу, например, перечисляет гонорары противнику, то такая деятельность тоже имеет место. Это одна история. А если это просто точка зрения, оценка ситуации – это другая история,

– никак не мог остановиться Путин.

Обратим внимание, что в Кремле уже задумываются над возможным преемником Путина. Его уже успел описать пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Каким в Кремле видят преемника Путина

По его словам, можно понять, что кремлевские приспешники просто не видят ни одной альтернативы Путину. Собственно, Песков заявил, что следующий президент России будет "таким же или другим, но таким же".

Руководитель Центра анализа и стратегии Игорь Чаленко высказал свое мнение о фразе пресс-секретаря. По его словам, кремлевское окружение будет держаться за путинизм. По его мнению, преемника российскому президенту готовят. Сам же Путин "будет руководить сам где-то со стороны". По словам эксперта, основные силы в мире заинтересованы, "чтобы правление Путина подходило к своему завершению".