Украина была "опасностью" для путина по одной причине, – Гудков

У главы кремля владимира путина были личные мотивы, чтобы начинать полномасштабную войну против Украины. По этой причине российско-украинская война была неизбежной.

Подогревало ситуацию и то, что своим политическим вектором Украина представляла собой экзистенциальную угрозу для путинского режима. Об этом 24 каналу сказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков.

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Война против лучшей жизни

Политик считает, что путин ненавидит Украину из-за того, что его страна развивается хуже – из-за отсутствия свободы и демократии.

Украина – европеизируемая страна, которая уходит из-под его влияния. Этим она ему опасна – демонстрацией, что свобода, демократия и нормальное отношение к людям дают другое качество жизни,

– объяснил Гудков.

По его словам, россия, опирающаяся на гигантские природные ресурсы, начала проигрывать Украине по качеству жизни.

"Для него это смертельный риск, и он пошел с войной. Не потому, что он не считает украинцев отдельной нацией. Но то, что Украина так угрожала его режиму – этого он не мог простить", – добавил оппозиционер.

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Агрессия стала неизбежной

Гудков отметил, что вторжение в Украину для путина было вопросом выживания путинского режима.

"Это ключевой мотив и суть проблемы. Без войны путин уже не мог удерживать свой рейтинг, а соседняя Украина добывала новые успехи, была на пути в Европу и для него это было катастрофой", – подчеркнул политик.

Сквозь призму такой логики он также находит объяснение, почему кремль наносит ракетные удары по украинским городам.

Геннадий Гудков российский оппозиционный политик путин бьет по инфраструктуре, городам и заводам для того, чтобы разрушить Украину и не дать украинцам жить лучше, чем живут россияне. Если бы украинцы стали жить лучше, то 100 миллионов его взрослого населения спросили бы, чем он занимался 22 года.

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Именно поэтому Гудков указал, что до войны против Украины путина подтолкнул страх потерять власть.

"Он боялся, что Украина покажет пример, как нужно развивать страну и по какому пути нужно идти. Поэтому вторжение, в значительной степени, было неизбежным еще и потому, что самым опасным соседом, который показывал нищету и низость путинского режима и его бессмысленность, была Украина", – резюмировал российский оппозиционер.

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