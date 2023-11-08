В то же время Кивисельг отметил, что Россия пытается возобновить производство оружия. В первую очередь это касается боеприпасов.

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Какая сейчас ситуация у России с оружием

Глава эстонской разведки рассказал, что перед началом полномасштабного вторжения с мобилизационного ресурса техники россияне имели 9 тысяч танков, а также 36 тысяч бронетранспортеров. По его словам, это количество достаточно мощное.

Даже если смотреть на это с точки зрения того, что техника устарела и они условно из трех единиц могут сделать одну, то все равно это огромное количество – 3 тысячи танков и 12 тысяч БТР.

– сказал он.

Кивисельг подчеркнул, что у России также есть большие запасы боеприпасов. Так, страна-агрессор может производить около 1,5 миллиона артиллерийских снарядов.

Глава ведомства Эстонии сказал, что сейчас россияне запустили практически непрерывное производство на своих заводах, поэтому могут производить даже больше снарядов. Однако это не касается баллистики.

"Это так называемые "глупые снаряды". Баллистику они, конечно же, не могут производить в таких объемах. Но вопрос еще и в самих артиллерийских установках. Они пытаются их восстанавливать, но это вызов для России", – подчеркнул Кивисельг.

Напоследок он рассказал, что у российских воздушных сил все еще много возможностей и остаются эффективными против украинских военных. В конце концов, по словам главы эстонской разведки, Россия после 24 февраля 2022 года потеряла немного истребителей.

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