Водночас Ківісельг відзначив, що Росія намагається відновити виробництво зброї. Першочергово це стосується боєприпасів.

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Яка зараз ситуація у Росії зі зброєю

Глава естонської розвідки розповів, що перед початком повномасштабним вторгненням з мобілізаційного ресурсу техніки росіяни мали 9 тисяч танків, а також 36 тисяч бронетранспортерів. За його словами, ця кількість є досить потужною.

Навіть якщо дивитися на це з точки зору того, що техніка застаріла і вони умовно з трьох одиниць можуть зробити одну, то все одно це величезна кількість – 3 тисячі танків та 12 тисяч БТР,

– сказав він.

Ківісельг підкреслив, що Росія також має великі запаси боєприпасів. Так, країна-агресорка наразі може виробляти близько 1,5 мільйона артилерійських снарядів.

Очільник відомства Естонії сказав, що наразі росіяни запустили практично безперервне виробництво на своїх заводах, тому можуть робити навіть більше снарядів. Однак це не стосується балістики.

"Це так звані "дурні снаряди". Балістику вони, звичайно ж, не можуть виготовляти в таких обсягах. Але питання ще й у самих артилерійських установках. Вони намагаються їх відновлювати, але це виклик для Росії", – підкреслив Ківісельг.

Наостанок він розповів, що російські повітряні сили все ще мають багато можливостей і залишаються ефективними проти українських військових. Зрештою, за словами глави естонської розвідки, Росія після 24 лютого 2022 року втратила небагато винищувачів.

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