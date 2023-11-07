Голова естонської розвідки Антс Ківісельг під час інтерв'ю відповів на питання журналістів щодо планів Владіміра Путіна. Він згадав про стару промову російського президента.
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Які плани в Путіна
Голова розвідки Естонії дав зрозуміти, що президент країни-агресорки хоче знищити Україну та встановити новий світовий порядок. За його словами, те, що Путін сказав у грудні 2021 року, – це і є те, чого він насправді хоче.
Він (Путін – 24 Канал) хоче, щоб НАТО не розширювалося і відійшло назад, до 1997 року. І ми не бачимо, щоб він змінював свої плани,
– сказав Ківісельг.
Головний естонський розвідник вважає, що Путін хоче встановити нову безпекову архітектуру в Європі та розширити сферу впливу Росії. Він також припускає, що, на думку президента країни-агресорки, у менших в порівнянні з Росією держав не повинно бути власної волі та права говорити, що вони хочуть.
Що каже розвідка інших країн
- Нещодавно розвідка Великої Британії вказала на проблеми російських загарбників на фронті в Україні перед початком зими. Окупанти не можуть облаштувати собі побутові умови та погано виконують базові правила польового управління.
- Раніше представник ГУР МО Вадим Скібіцький припустив, що Росія після настання холодів знову буде обстрілювати енергосектор України. Він зауважив, що обстріли можуть взимку почастішати і у 2023 році вони будуть не такими примітивними, як торік.