Голова естонської розвідки Антс Ківісельг під час інтерв'ю відповів на питання журналістів щодо планів Владіміра Путіна. Він згадав про стару промову російського президента.

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Які плани в Путіна

Голова розвідки Естонії дав зрозуміти, що президент країни-агресорки хоче знищити Україну та встановити новий світовий порядок. За його словами, те, що Путін сказав у грудні 2021 року, – це і є те, чого він насправді хоче.

До слова, у грудні 2021 року диктатор на пресконференції фактично висунув Заходу ультиматум. Також Путін заявив, що побоюється, що вступ України в НАТО або розміщення на її території озброєння Альянсу нестиме загрозу Росії.

Він (Путін – 24 Канал) хоче, щоб НАТО не розширювалося і відійшло назад, до 1997 року. І ми не бачимо, щоб він змінював свої плани,

– сказав Ківісельг.

Головний естонський розвідник вважає, що Путін хоче встановити нову безпекову архітектуру в Європі та розширити сферу впливу Росії. Він також припускає, що, на думку президента країни-агресорки, у менших в порівнянні з Росією держав не повинно бути власної волі та права говорити, що вони хочуть.

Що каже розвідка інших країн