Оккупантам обещают отпуска, но не дают забрать 3000 трупов, – источники о боях за Торское

Россияне стремятся захватить село Торское Донецкой области и в этих попытках не жалеют людей. Об этом сообщили источники 24 Канала в спецслужбах.

Кроме этого, враг давит на Макеевку Луганской области. И на прошлой неделе захватил несколько позиций ВСУ в районе села.

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25 армии оккупантов поставили задачу захватить Торское, в армии творится хаос, – источники

Враг не оставляет намерений захватить Торское. Скорее – такая задача стоит перед 25-й вражеской армией. По данным источников 24 Канала в спецслужбах, в этой армии творится настоящий хаос: на фоне отсутствия каких-либо продвижений длительное время в отдельных подразделениях постоянно меняют командиров, которые пытаются выслужиться перед высшим руководством, поэтому посылают как можно больше людей в штурмы. Как результат – потери врага ежедневно только в 36-м полку составляют от 20 до 40 человек,

– говорится в обзоре карты фронта 24 Канала.

Пока Торское остается недосягаемым для оккупантов. Но они пытаются его захватить – по данным спецслужб, в районе между Кременной и Торским лежат около трех тысяч трупов вражеских солдат. Командование запрещает их эвакуировать.

За Торское со стороны оккупантов воюют мобилизованные и боевики с временно оккупированных территорий, которые конфликтуют между собой. Чтобы мотивировать идти вперед, командование обещает отпуска – мол, как захватите село, тогда и отпустим.

Но такая мотивация не работает. В Ульяновском батальоне желающих идти в штурмы все меньше, поэтому всех дезертиров арестовывают и отправляют в штурмовой отряд, а командир полка "Леф" ежедневно бросает в штурмы не менее 100 оккупантов, что приводит к огромным потерям.

"Ульяновский батальон, как и 31-я и 104-я бригады на этом направлении, фактически прекращают свое существование. Сами захватчики уверены, что это происходит потому, что командир 36-го полка, в составе которого они воюют, хочет получить для подразделения звание гвардейского. Офицеры же объясняют такие попытки проще: высшему командованию уже доложили о захвате Торского, поэтому сейчас и прилагают такие усилия для того, чтобы это действительно было так", – подытожено в статье.

Справка. 25 армия России была создана в 2023 году. В мае ее начали формировать на Дальнем Востоке, а в сентябре перебросили на Луганщину. В феврале 2024-го армия уже действовала в районе Кременной.