Это создание профессиональной контрактной армии и определенные ротационные действия. Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

К теме Вряд ли по территории России, – Черник предположил, как смогут работать первые F-16

Цели и задачи украинской армии

Российский враг не оставляет намерений захватить территории Украины. Украинские защитники мужественно противостоят оккупантам.

Сейчас есть несколько ключевых вопросов, которые важны в 2024 году. По мнению Романа Свитана первое из таких касается ротации тех военных, которые сейчас находятся на фронте, и создание профессиональной контрактной армии.

"Два года воюем – надо людей отпустить. Первое – это демобилизация. Второе – запускать режим набора профессиональной армии для того, чтобы на линии фронта не было мобилизованных, а чтобы были контрактники и профессионалы. Таких людей достаточно. 400 тысяч точно будут", – предположил он.

Еще один вопрос – проведение аудита имеющихся сил и средств. Украина нуждается в поддержке партнеров в технике и снарядах. В зависимости от наличия, в частности, самолетов-истребителей будут определены приоритетные направления на год.

"Все зависит от конфигурации фронта. Первая задача у нас – Крым. Любое движение на Крым он является стратегическим и в планах. Необходимы оборонительные рубежи. Здесь вопрос, какую стратегию войны будем проводить и она зависит от количества боеприпасов. Далее удерживать линию фронта и давить на противника всеми имеющимися средствами. Обязательно подождать авиацию", – добавил Свитан.

Ситуация на фронте: последние новости