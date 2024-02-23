Это создание профессиональной контрактной армии и определенные ротационные действия. Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан.
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Цели и задачи украинской армии
Российский враг не оставляет намерений захватить территории Украины. Украинские защитники мужественно противостоят оккупантам.
Сейчас есть несколько ключевых вопросов, которые важны в 2024 году. По мнению Романа Свитана первое из таких касается ротации тех военных, которые сейчас находятся на фронте, и создание профессиональной контрактной армии.
"Два года воюем – надо людей отпустить. Первое – это демобилизация. Второе – запускать режим набора профессиональной армии для того, чтобы на линии фронта не было мобилизованных, а чтобы были контрактники и профессионалы. Таких людей достаточно. 400 тысяч точно будут", – предположил он.
Еще один вопрос – проведение аудита имеющихся сил и средств. Украина нуждается в поддержке партнеров в технике и снарядах. В зависимости от наличия, в частности, самолетов-истребителей будут определены приоритетные направления на год.
"Все зависит от конфигурации фронта. Первая задача у нас – Крым. Любое движение на Крым он является стратегическим и в планах. Необходимы оборонительные рубежи. Здесь вопрос, какую стратегию войны будем проводить и она зависит от количества боеприпасов. Далее удерживать линию фронта и давить на противника всеми имеющимися средствами. Обязательно подождать авиацию", – добавил Свитан.
Ситуация на фронте: последние новости
- На Купянском направлении враг совершил 5 попыток наступления в районе Синьковки. На Бахмутском и Авдеевском направлениях ВСУ отбили 16 и 10 атак соответственно. 43 раза оккупанты пытались прорвать оборону наших войск в районах Новомихайловки и Победы Донецкой области.
- Украинские защитники противостоят агрессору, нанося потери. В частности, за прошедшие сутки ликвидировано 1000 оккупантов, а общее число потерь уже превысило более 400 тысяч. Также ликвидировано почти полсотни артиллерийских систем и другой техники.
- ВСУ не прекращают бить по российским военным базам и полигонам. В частности, 21 февраля "хлопок" произошел на вражеском полигоне, который они расположили на оккупированной части Херсонщины. В результате враг, вероятно, понес большие потери.