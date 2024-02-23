Военный эксперт Петр Черник сказал 24 Каналу, дает ли такое заявление генсека НАТО зеленый свет на использование F-16 по военным объектам по территории России. К слову, уже летом Украина может рассчитывать на первые истребители от Дании.

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Возможны ли удары по России

"Сложный вопрос. Я пока не имею оптимизма, что эти машины заработают по территории России", – отметил Черник.

Однако, по его словам, есть прекрасные американские ракеты AGM-158 JASSM, которые могут наносить удары на глубину до 900 километров. Их изготовлено около 5 тысяч единиц.

F-16 мог бы подойти на безопасное расстояние – за 200 километров от линии разграничения или до границы, чтобы вражеские ЗРК не могли взять его на прицел, и наносить удары минимум на 700 километров в глубину.

Весь Крымский полуостров можно перепахать. Ведь с севера на юг протяженность Крыма 250 километров и еще зона оккупации 100 – 120 километров. Там абсолютно все становится целями,

– сказал военный эксперт.

Он отметил, что без ракетно-бомбовой нагрузки самолеты F-16 сами по себе не имеют значения.

Что будут делать первые F-16

Первые 12 самолетов, которые получит Украина, это полноценная эскадрилья. Вероятнее всего, они будут работать в режиме перехватчиков крылатых ракет. Отметим, что изначально в Пентагоне задумывали истребитель F-16 как летающий зенитно-ракетный комплекс прежде всего для борьбы с крылатыми ракетами.

Возможно, эти самолеты смогут побороться с дальнобойной баллистикой, особенно корейской, и российскими самолетами Су-34. Напомним, что на этой неделе у врага произошел самолетопад. Воздушные силы ВСУ ликвидировали 7 российских судов, в частности Су-34 и Су-35. Вероятнее всего, их сбили ЗРК Patriot или SAMP/T.

Наши ребята прекрасно работают, но сбивать самолеты система ПВО значительно сложнее и пусковая установка удобная цель для противника. Военные выходят на позиции, осуществляют пуски и сразу покидают эти позиции. Это все очень сложно, а для F-16 значительно легче,

– добавил Черник.

По его словам, Силы обороны смогут по-настоящему ломать линию фронта, имея на вооружении 80 – 100 истребителей.

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