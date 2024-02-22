Такое мнение 24 Каналу высказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что на украинских базовых аэродромах нельзя будет увидеть F-16 до инаугурации Путина. Ожидается, что все группы пилотов завершат обучение с мая по август.
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Лётчик-инструктор предположил, что эти самолеты могли уже быть в украинском небе. Мол, определенные удары по российским самолетам и удары определенными ракетами могли выполнить именно F-16.
Часть лётчиков давно летает соло. Тренировочные полеты выполняет. Один из таких легких видов полета – полет на перехват воздушной цели. Это один из основных типов, который наш лётный состав уже прошел,
– подчеркнул военный эксперт.
Полковник ВСУ в запасе отметил, что истребители могут использовать с базовых аэродромов стран НАТО. А, мол, на украинские аэродромы они могут садиться для дозаправки, вооружения и подготовки.
"Основной лётный состав вместе с самолетами, вероятнее всего, прибудет таки после инаугурации Путина", – предположил Роман Свитан.
По его словам, основная группа украинских летчиков готовится в Дании. Они начали подготовку раньше и именно поэтому давно летают самостоятельно.
"Лётный состав по некоторым видам полетов может выполнять боевые задачи, если бы были самолеты на наших базах, на наших аэродромах", – убежден лётчик-инструктор.
Когда F-16 могут появиться в Украине
- В Минобороны Дании сообщили, что Украина может рассчитывать на первые американские истребители уже этим летом. Сейчас идет подготовка к этому и выполнение плана. Министр обороны страны добавил, что сформировать график передачи самолетов сложно. Все потому, что есть несколько условий, которые надо выполнить, чтобы Украина могла использовать F-16.
- Foreign Policy также сообщило, что летом 2024-го года в украинском небе могут появиться первые F-16. Вероятно, это может произойти в июне.
- Глава МИД Нидерландов заявила, продолжается работа над тем, чтобы наладить поставки истребителей. Она добавила, что это должно произойти в 2024-м году. Ныне делают все возможное, чтобы ускорить процесс.