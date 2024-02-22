Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що на українських базових аеродромах не можна буде побачити F-16 до інавгурації Путіна. Очікують, що усі групи пілотів завершать навчання з травня по серпень.

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Льотчик-інструктор припустив, що ці літаки могли уже бути в українському небі. Мовляв, певні удари по російських літаках та удари певними ракетами могли виконати саме F-16.

Частина льотчиків давно літає соло. Тренувальні польоти виконує. Один із таких легких видів польоту – політ на перехоплення повітряної цілі. Це один з основних типів, який наш льотний склад уже пройшов,

– наголосив військовий експерт.

Полковник ЗСУ в запасі зазначив, що винищувачі можуть використовувати з базових аеродромів країн НАТО. А, мовляв, на українські аеродроми вони можуть сідати для дозаправлення, озброєння та підготовки.

"Основний льотний склад разом із літаками, найімовірніше, прибуде таки після інавгурації Путіна", – припустив Роман Світан.

За його словами, основна група українських льотчиків готується у Данії. Вони почали підготовку раніше і саме тому давно літають самостійно.

"Льотний склад за деякими видами польотів може виконувати бойові завдання, якби були літаки на наших базах, на наших аеродромах", – переконаний льотчик-інструктор.

Коли F-16 можуть з'явитися в Україні