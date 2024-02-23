Військовий експерт Петро Черник сказав 24 Каналу, чи дає така заява генсека НАТО зелене світло на використання F-16 по військових об'єктах по території Росії. До слова, уже влітку Україна може розраховувати на перші винищувачі від Данії.

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Чи можливі удари по Росії

"Складне питання. Я поки що не маю оптимізму, що ці машини запрацюють по території Росії", – зазначив Черник.

Однак, за його словами, є прекрасні американські ракети AGM-158 JASSM, які можуть завдавати ударів на глибину до 900 кілометрів. Їх виготовлено близько 5 тисяч одиниць.

F-16 міг би підійти на безпечні відстань – за 200 кілометрів від лінії розмежування чи до кордону, щоб ворожі ЗРК не могли взяти його на приціл, та завдавати ударів мінімум на 700 кілометрів у глибину.

Весь Кримський півострів можна переорати. Адже з півночі на південь протяжність Криму 250 кілометрів й ще зона окупації 100 – 120 кілометрів. Там абсолютно усе стає цілями,

– мовив військовий експерт.

Він наголосив, що без ракетно-бомбового навантаження літаки F-16 самі по собі не мають значення.

Що робитимуть перші F-16

Перші 12 літаків, які отримає Україна, це повноцінна ескадрилья. Найімовірніше, вони працюватимуть в режимі перехоплювачів крилатих ракет. Зазначимо, що спочатку у Пентагоні задумували винищувач F-16 як зенітно-ракетний комплекс, що літає, насамперед для боротьби з крилатими ракетами.

Можливо, ці літаки зможуть поборотися з далекобійною балістикою, особливо корейською, та російськими літаками Су-34. Нагадаємо, що цього тижня у ворога стався літакопад. Повітряні сили ЗСУ ліквідували 7 російських суден, зокрема Су-34 та Су-35. Найімовірніше, їх збили ЗРК Patriot або SAMP/T.

Наші хлопці прекрасно працюють, але збивати літаки система ППО значно складніше та й пускова установка зручна ціль для противника. Військові виходять на позиції, здійснюють пуски й відразу покидають ці позиції. Це все дуже складно, а для F-16 значно легше,

– додав Черник.

За його словами, Сили оборони зможуть по-справжньому ламати лінію фронту, маючи на озброєнні 80 – 100 винищувачів.

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