Це створення професійної контрактної армії та певні ротаційні дії. Про це у розмові з 24 Каналом наголосив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

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Цілі і завдання української армії

Російський ворог не полишає намірів захопити території України. Українські захисники мужньо протистоять окупантам.

Наразі є декілька ключових питань, які важливі у 2024 році. На думку Романа Світана перше з таких стосується ротації тих військових, які наразі перебувають на фронті, та створення професійної контрактної армії.

"Два роки воюємо – треба людей відпустити. Перше, це демобілізація. Друге – запускати режим набору професійної армії для того, щоб на лінії фронту не було мобілізованих, а щоб були контрактники і професіонали. Таких людей достатньо. 400 тисяч точно будуть", – припустив він.

Ще одне питання – проведення аудиту наявних сил та засобів. Україна потребує підтримки партнерів у техніці та снарядів. В залежності від наявності, зокрема, літаків-винищувачів будуть визначені пріоритетні напрямки на рік.

"Все залежить від конфігурації фронту. Перше завдання у нас – Крим. Будь-який рух на Крим він є стратегічним і в планах. Необхідні оборонні рубежі. Тут питання, яку стратегію війни проводитимемо і вона залежить від кількості боєприпасів. Далі утримувати лінію фронту і тиснути на противника всіма наявними засобами. Обов'язково почекати авіацію", – додав Світан.

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