Це створення професійної контрактної армії та певні ротаційні дії. Про це у розмові з 24 Каналом наголосив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан.
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Цілі і завдання української армії
Російський ворог не полишає намірів захопити території України. Українські захисники мужньо протистоять окупантам.
Наразі є декілька ключових питань, які важливі у 2024 році. На думку Романа Світана перше з таких стосується ротації тих військових, які наразі перебувають на фронті, та створення професійної контрактної армії.
"Два роки воюємо – треба людей відпустити. Перше, це демобілізація. Друге – запускати режим набору професійної армії для того, щоб на лінії фронту не було мобілізованих, а щоб були контрактники і професіонали. Таких людей достатньо. 400 тисяч точно будуть", – припустив він.
Ще одне питання – проведення аудиту наявних сил та засобів. Україна потребує підтримки партнерів у техніці та снарядів. В залежності від наявності, зокрема, літаків-винищувачів будуть визначені пріоритетні напрямки на рік.
"Все залежить від конфігурації фронту. Перше завдання у нас – Крим. Будь-який рух на Крим він є стратегічним і в планах. Необхідні оборонні рубежі. Тут питання, яку стратегію війни проводитимемо і вона залежить від кількості боєприпасів. Далі утримувати лінію фронту і тиснути на противника всіма наявними засобами. Обов'язково почекати авіацію", – додав Світан.
Ситуація на фронті: останні новини
- На Куп'янському напрямку ворог здійснив 5 спроб наступу в районі Синьківки. На Бахмутському та Авдіївському напрямках ЗСУ відбили 16 та 10 атак відповідно. 43 рази окупанти намагалися прорвати оборону наших військ в районах Новомихайлівки та Побєди Донецької області.
- Українські захисники протистоять агресору, завдаючи втрат. Зокрема, протягом минулої доби ліквідовано 1000 окупантів, а загальне число втрат вже перевищило понад 400 тисяч. Також ліквідовано майже пів сотні артилерійських систем та іншої техніки.
- ЗСУ не припиняють бити по російських військових базах та полігонах. Зокрема, 21 лютого "бавовна" сталася на ворожому полігоні, який вони розташували на окупованій частині Херсонщини. Внаслідок цього ворог, ймовірно, зазнав великих втрат.