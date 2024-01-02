Вместо этого потери Россия заменяет малоподготовленными мобилизованными. Это 24 Каналу заметил генерал армии и экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

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"Есть часть действительно профессиональных войск, но также уже переобученных. То есть нет полного состава. Да, они не считаются с потерями и бросают этих оккупантов. Подрыв обороноспособности и боеспособности вооруженных сил России однозначный", – подчеркнул он.

Ресурсы врага

Николай Маломуж отметил, что захватчики хотят отомстить за уничтоженные самолеты, большой десантный корабль "Новочеркасск". Однако у врага нет столько ресурсов, чтобы достичь своих целей.

Нет ресурсов. Для того чтобы их иметь системно, кроме людей, которых они бросают в бой, техники, боеприпасов, новейшего вооружения – это массово нужно,

– объяснил он.

В то же время россияне продолжат обстреливать Украину. Однако ВСУ будут давать мощный отпор врагу. Генерал армии убежден, что в 2024 году оккупанты будут терпеть еще больше поражений.

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