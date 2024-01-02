Вместо этого потери Россия заменяет малоподготовленными мобилизованными. Это 24 Каналу заметил генерал армии и экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.
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"Есть часть действительно профессиональных войск, но также уже переобученных. То есть нет полного состава. Да, они не считаются с потерями и бросают этих оккупантов. Подрыв обороноспособности и боеспособности вооруженных сил России однозначный", – подчеркнул он.
Ресурсы врага
Николай Маломуж отметил, что захватчики хотят отомстить за уничтоженные самолеты, большой десантный корабль "Новочеркасск". Однако у врага нет столько ресурсов, чтобы достичь своих целей.
Нет ресурсов. Для того чтобы их иметь системно, кроме людей, которых они бросают в бой, техники, боеприпасов, новейшего вооружения – это массово нужно,
– объяснил он.
В то же время россияне продолжат обстреливать Украину. Однако ВСУ будут давать мощный отпор врагу. Генерал армии убежден, что в 2024 году оккупанты будут терпеть еще больше поражений.
Потери врага: последние новости
- В СБУ сообщили, что с начала 2023 года Украине удалось ликвидировать больше 500 российских танков. Все они обстреливали позиции украинских защитников. Среди уничтоженных танков страны-агрессора – новейшие Т-90 и Т-90М, стоимость которых составляет около 5 миллионов долларов каждый.
- В ночь на 26 декабря в Феодосии был уничтожен большой десантный корабль России "Новочеркасск". Поражения, понесенные кораблем, в результате удара делают невозможным его дальнейшее использование. Кроме того, оккупанты подтвердили гибель 74 моряков, находившихся на БДК "Новочеркасск" на момент атаки.
- В полдень 22 декабря Воздушные силы ВСУ сбили три российских бомбардировщика Су-34 на Херсонском направлении. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что это была блестяще спланированная операция Украины. Он подчеркнул, что стоимость одного самолета Су-34 составляет не менее 50 миллионов долларов.