Интересно, что соответствующие записки стали получать родные оккупантов, проживающих в Москве и области. Об этом рассказывают местные телеграм-каналы, передает 24 Канал.

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Родных захватчиков предупредили

Россияне уже жалуются в сети на охоту. Вот одно из сообщений, опубликованных жителями Медведкова в Москве.

Неизвестные ублюдки пугают наших соседей: вставляют в дверь записки. Одна на Широкой, вторая где-то в 3-м квартале. Какие идеи, что с этим делать?

– говорится в сообщении.



В сети жалуются на загадочные записки / Скриншот

На записках указано, где служат оккупанты, которые сейчас воюют в Украине. Итак, говорится о 1430 полк, 3-й батальон, 11-ю роту 2 взвода. Вероятно, говорится о 1430-м мотострелковом полке территориальных войск.

Записки получают родные русских военных / Фото из пабликов

Сами же записки адресуются матерям, сестрам и другим родственникам русских захватчиков. В сети до конца не могут понять того факта, что об оккупантах-убийцах известно практически все. Это ведь не просто рандомные открытки, которые лежат где-то посреди улиц. Речь идет о "письмах-счастьях", которые адресно присылают.

Мы не можем быть уверены на все 100%, что эти листовки действительно получают родные военных. Также мы не можем быть уверены в том, что они сейчас находятся в Украине на так называемой "СВО". Но склоняемся к этому мнению с учетом панических настроений среди самих жителей.

Заметим, что в Беларуси пытаются достучаться до жителей. Белорусам напоминают, что Россия стремится поглотить их страну.

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