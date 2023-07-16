Цікаво, що відповідні записки почали отримувати рідні окупантів, котрі живуть у Москві й області. Про це розповідають місцеві телеграм-канали, передає 24 Канал.
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Рідних загарбників попередили
Росіяни уже бідкаються в мережі на полювання. Ось один з дописів, який з'явився, опублікували мешканці Медведкова, що у Москві.
Невідомі виродки лякають наших сусідів: вставляють у двері записки. Одна на Широкій, друга десь у 3-му кварталі. Які ідеї, що з цим робити?
– йдеться у дописі.
У мережі бідкаються на загадкові записки / Скриншот
На записках вказано, де служать окупанти, які зараз воюють в Україні. Отже, мовиться про 1430 полк, 3-й батальйон, 11-у роту 2 взвод. Імовірно, мовиться про 1430-й мотострілецький полк територіальних військ.
Записки отримують рідні російських військових / Фото з пабліків
Самі ж записки адресуються матерям, сестрам та іншим родичам російських загарбників. У мережі до кінця не можуть усвідомити того факту, що про окупантів-убивць відомо практично все. Адже це не просто рандомні листівки, які лежать десь посеред вулиць. Мовиться про "листи-щастя", які адресно надсилають.
Ми не можемо бути впевненими на всі 100%, що ці листівки дійсно отримують рідні військових. Також ми не можемо бути впевненими в тому, що вони зараз перебувають в Україні на так званій "СВО". Але схиляємося до цієї думки з урахуванням панічних настроїв серед самих мешканців.
Зауважимо, що в Білорусі намагаються достукатися до мешканців. Білорусам нагадують, що Росія прагне поглинути їхню країну.
Білорусів закликають не допомагати Росії
- Так, на території Гомельської області по радіо транслювали звернення. У ньому білорусів прохали не брати участь у загарбницькій війні, розв'язаній Росією проти України. Також закликали не допустити того, щоб їхню батьківщину поглинув Кремль.
- Попередньо, чули це радіозвернення у Борщівці Гомельської області. Вона розташована за 15 кілометрів від державного кордону нашої країни.
- До білорусів намагалися достукатися, озвучивши усі ці злочини, які Росія скоює проти України. Адже окупанти вбивають та ґвалтують дітей, жінок і старих людей. Завдають ракетних, авіаційних і артилерійських ударів по житлових районах та цивільній інфраструктурі.
- Водночас у зверненні підкреслили, що Кремлю байдуже до життя самих росіян. Те ж стосуватиметься білорусів та їхньої свободи.