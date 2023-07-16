Цікаво, що відповідні записки почали отримувати рідні окупантів, котрі живуть у Москві й області. Про це розповідають місцеві телеграм-канали, передає 24 Канал.

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Рідних загарбників попередили

Росіяни уже бідкаються в мережі на полювання. Ось один з дописів, який з'явився, опублікували мешканці Медведкова, що у Москві.

Невідомі виродки лякають наших сусідів: вставляють у двері записки. Одна на Широкій, друга десь у 3-му кварталі. Які ідеї, що з цим робити?

– йдеться у дописі.



У мережі бідкаються на загадкові записки / Скриншот

На записках вказано, де служать окупанти, які зараз воюють в Україні. Отже, мовиться про 1430 полк, 3-й батальйон, 11-у роту 2 взвод. Імовірно, мовиться про 1430-й мотострілецький полк територіальних військ.

Записки отримують рідні російських військових / Фото з пабліків

Самі ж записки адресуються матерям, сестрам та іншим родичам російських загарбників. У мережі до кінця не можуть усвідомити того факту, що про окупантів-убивць відомо практично все. Адже це не просто рандомні листівки, які лежать десь посеред вулиць. Мовиться про "листи-щастя", які адресно надсилають.

Ми не можемо бути впевненими на всі 100%, що ці листівки дійсно отримують рідні військових. Також ми не можемо бути впевненими в тому, що вони зараз перебувають в Україні на так званій "СВО". Але схиляємося до цієї думки з урахуванням панічних настроїв серед самих мешканців.

Зауважимо, що в Білорусі намагаються достукатися до мешканців. Білорусам нагадують, що Росія прагне поглинути їхню країну.

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