У Путина есть хороший вариант выйти из войны, но он на это никогда не пойдет, – экс-агент КГБ

С каждым днем Россия приближается к проигрышу в войне против Украины. Никакого позитива для Кремля и Владимира Путина не наблюдается.

Однако у диктатора есть очень простой путь, чтобы избежать сокрушительного поражения. Об этом 24 Каналу высказался бывший сотрудник КГБ, полковник Сергей Жирнов.

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Решится ли диктатор выйти из войны

По словам полковника, Путину достаточно отдать приказ закончить "специальную военную операцию", вывести войска, выплатить репарации и вернуться в семью народов. "Кстати, его примут, несмотря на военные преступления и смерть сотен тысяч людей. Более того, российский народ это съест. Это можно правильно подать", – отметил Жирнов.

Путин говорил, что России угрожают извне. Мол, она стоит на грани завоевания ужасающими капиталистами – блоком НАТО и США. Именно поэтому он инициативно начал войну с Украиной, чтобы защитить свое государство. Но в России сейчас нет ни одного иностранного солдата. Как подчеркивает экс-агент КГБ, он не находится в положении ни Японии, ни Германии 1945 года. Если он сейчас выведет войска, мир это съест и выдохнет.

Не нужно преувеличивать значение для мира тех потерь, которые понесла Украина. Если бы он сделал "шаг доброй воли", его бы поддержали – тот же Китай, Индия, Бразилия. А это, как известно, половина населения земли,

– считает полковник.

Экс-сотрудник КГБ акцентирует, что это очень хороший шаг для Путина. Но, учитывая психотип диктатора, он на него не решится.

Для этого нужно быть сильным политиком. А Путин, несмотря на то, что нам рассказывают, политик очень слабый. И именно слабые люди обычно принимают такие глупые военные решения,

– утверждает Жирнов.

Он добавляет: есть надежда на то, что окружение Путина сможет его убедить. "Я постоянно говорю об этом в эфирах. Это наша аудиолистовка, которую мы присылаем в Кремль. Мы говорим: "Одумайтесь, пока не поздно. Так как то, куда вас тянет Путин, – это самоубийство", – заметил полковник.

Важно понимать, продолжает он, что появление Пригожина и других четко демонстрирует: Путин уже не является президентом России. Де-факто эту роль исполняет глава ЧВК "Вагнер". "А вы видели, что Мишустин себе позволяет? В России уже началась предвыборная кампания 2024 года, и два кандидата уже обозначились: Мишустин и Пригожин", – резюмировал Сергей Жирнов.

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