Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил 24 Каналу, что война перешла в новую фазу. Россия утратила возможность добиться решающего результата на фронте, поэтому делает ставку на массированные удары по гражданской инфраструктуре и психологическое давление.

Почему война перешла на новый уровень

По мнению Михаила Подоляка, сегодня ни одна из сторон не способна добиться решающего успеха исключительно на линии фронта. Хотя Россия и имеет определенное преимущество в ресурсах, Украина компенсирует это высокотехнологичными ударами и системным уничтожением логистики оккупантов.

Он отметил, что именно атаки по логистическим маршрутам и военной инфраструктуре России продемонстрировали технологическое превосходство Украины. В частности, удары по объектам на территории страны-агрессора стали для Кремля настоящим шоком и в то же время показали, что российская система противовоздушной обороны далеко не так эффективна, как это годами пыталась доказать российская пропаганда.

Советник Офиса Президента об изменении тактики России в войне: видео

По словам советника главы ОП, осознав, что переломить ситуацию на фронте не удается, Москва окончательно отказалась от любых попыток скрывать свои истинные намерения.

Сегодня Россия уже не маскируется. Она ведет войну исключительно с целью уничтожения максимального числа гражданского населения Украины,

– подчеркнул Подоляк.

Основными целями российских атак стали жилые кварталы, объекты гражданской инфраструктуры и системы жизнеобеспечения. Кремль стремится не столько добиться военных результатов, сколько погрузить украинцев в состояние постоянного психологического давления и заставить согласиться на любые условия прекращения войны.

Украина не может согласиться на условия Кремля

Подоляк подчеркнул, что любые призывы "просто закончить войну" игнорируют главный факт – именно Россия является агрессором и именно она не заинтересована в реальном прекращении боевых действий.

Даже если Украина прекратит сопротивление или согласится на мир на российских условиях, это не будет означать окончания войны.

Россия все равно не остановится, она будет продолжать убивать украинцев,

– заявил советник главы Офиса Президента.

Кроме того, Россия до сих пор сохраняет возможность производить баллистические и сверхзвуковые ракеты. По оценке Подоляка, 75–85 % комплектующих для такого вооружения составляют компоненты, поставляемые из стран либеральных демократий. Несмотря на это, он убежден, что стратегия Кремля не достигнет своей цели.