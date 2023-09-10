Все не закончится за эти недели, – у Байдена обратились к союзникам из-за войны в Украине

Виктория Нуланд считает, что война России против Украины не закончится быстро. Она обратилась к союзникам с важным призывом и объяснила, почему нельзя позволить Владимиру Путину достичь своих целей.

Заместитель Государственного секретаря США по политическим вопросам в администрации Джозефа Байдена Виктория Нуланд считает, что Украину будет ждать долгий путь восстановления после завершения войны. Об этом она сказала на форуме Yalta European Strategy, проходившем в украинской столице.

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Какой будет война России против Украины

По мнению Нуланд, это будет долговременная российско-украинская война. Она призвала союзников готовиться.

Каким бы ни был серьезный успех и продвижение (ВСУ – 24 Канал) за следующие несколько дней и недель, все не закончится за эти недели. Перед нами длинный путь в отстраивании, восстановлении Украины. Мы должны быть готовы и материально, и психологически, и ментально к этому,

– сказала она.

Представитель администрации Байдена призвала партнеров Украины помочь в восстановлении экономики нашего государства до завершения боевых действий. Американский дипломат заявила, что наша страна находится на стороне добра и демократии.

Нуланд подчеркнула, что события в Украине будут иметь последствия для всего мира. По ее словам, партнеры должны помогать нашей стране, потому что, если Путин выиграет, то "зло станет нормой для мира".

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