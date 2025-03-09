Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сводку Генштаба. С начала суток произошло 140 боевых столкновений, много боев еще продолжаются.
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Какая ситуация на фронте на 22:00 9 марта
На Харьковском направлении ВСУ отбили 5 атак врага в районе Волчанска. Россияне нанесли авиационные удары по населенным пунктам Прудянка, Волчанские Хутора и Слатино.
4 успешно отражены атаки на украинские укрепления было на Купянском направлении, вблизи Лозовой, Петропавловки и Загрызово.
На Лиманском направлении враг 11 раз штурмовал позиции ВСУ в районах населенных пунктов Балка Журавка, Новолюбовка, Мирное, Ивановка и Ямполовка, бой продолжается.
"На Северском направлении украинские воины сегодня отражали 20 вражеских атак. Подразделения оккупантов пытаются идти вперед в районах Белогоровки, Верхнекаменского и в направлении Серебрянки, бои продолжаются", – сказано в заметке.
На Краматорском направлении Силы обороны сдержали четыре вражеские атаки вблизи Часового Яра, Григорьевки и в сторону Ступочек и Белой Горы.
На Торецком направлении россияне штурмовали позиции наших защитников 17 раз в районах населенных пунктов Торецк, Дружба и Дачное. В четырех локациях бои продолжаются.
На Покровском направлении было больше всего штурмов – 31. Наиболее активны оккупанты в районах населенных пунктов Елизаветовка, Луч, Даченское, Котлино, Надиевка, Преображенка, Андреевка и Улаклы. Авиаударам подверглись населенные пункты Заря, Попов Яр и Удачное.
По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении наши воины ликвидировали 104 и ранили 82 оккупанта; уничтожили три танка, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей, два БПЛА, четыре антенны управления БПЛА, кроме того, существенно повредили танк, две пушки, две боевые бронированные машины и автомобиль захватчиков,
– информируют в Генштабе.
Обратите внимание! DeepState пишут, что враг продвигается на Курщине, захватив Мартыновку, Малую Локню и окрестности.
На Новопавловском направлении враг 5 раз пытался прорваться вблизи населенных пунктов Скудное, Бурлацкое и Константинополь.
На Гуляйпольском направлении, в районах Новополя и Привольного, завершились два боестолкновения, но продолжаются еще семь атак.
На Ореховском направлении оккупанты 4 раза шли вперед вблизи Степного, Нестерянки и Щербаков, один бой до сих пор продолжается. Ударам НАРами подверглись районы Степного и Каменского.
На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.
Что касается Курского направления, то там украинские защитники отбили 27 атак захватчиков. Оккупанты нанесли 20 авиаударов, применив 23 КАБ, и осуществили 365 артиллерийских обстрелов.