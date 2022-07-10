Война в Украине переходит на новый уровень

На фронте все очень непросто. Моя личная перекличка по периметру указывает – местами крайне тяжело. Тем не менее признаков обвала нет, грубо передавить у россиян не получается.

Объем и характеристики оружия, которое удалось получить, уже таковы, что оно начинает потихоньку балансировать ситуацию. "Хаймарсы" уже навели шороху. Их мало, но идет кропотливая работа, чтобы стало больше.

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Истерия путина и крах российской экономики

Если за месяц придет все, что должно, до паритета еще будет огромная дистанция, у россиян все равно будет заметное преимущество. Но у нас появится возможность проецировать силу.

Учитывая, что оккупантам приходится удерживать территории, где население нелояльно и чуть что – пытается потыкать в "освободителей" ножиком, даже при номинальном численном превосходстве россияне будут скованы.

Если вы видите в наших новостях фамилии и имена со строчной буквы – это не ошибка, а позиция редакции по поводу действий государств-террористов и отдельных людей, поддержавших полномасштабное вторжение в Украину.

Отсюда истерические заявления путина, что "мы еще серьезно не начинали". Отсюда подготовка экономики рф к тотальному переходу на военные рельсы. Отсюда жесткое давление на пюрера, чтоб он влез в войну и нарушил нам логистику. Им нужна мобилизация всех ресурсов.

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Темп и ритм войны

россиянам кровь из носу необходимо в ближайшие полтора месяца передавить массой. Экономически они крепче, чем мы. Людей и оружия у них больше. Но для них также остро стоит вопрос темпа и ритма войны. Они мешают нам, мы пытаемся помешать им, затормозить их.

Людей надо обучить, провести слаживание, оружие поднять с хранения, доставить с Дальнего Востока и т.д.

Т.е., сейчас война переходит на уровень противостояния организаций на фоне (не)совпадения переменных и сложной перспективы с деньгами. Совпадет так, что у нас будет значительное число "Хаймарсов", а враг еще не успеет развернуть войска для новой фазы – это одно. Если россияне успеют набрать мощи – это другое.

Пытайтесь оценить все в комплексе, тогда будет меньше шараханий. Не нужно будет паниковать от каждого слуха "завтра нападет беларусь".

Также важно – россиянам приятно смотреть на убийство украинцев, но мотивации это делать – нет: смотрите видео

Какие-то магические события ситуацию ни в одну, ни в другую сторону глобально не качнут. Пока. Тратьте душевные силы на формирование личного запаса прочности, как минимум – эмоциональной. Берегите себя и близких, насколько это сейчас возможно.