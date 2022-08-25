Украина сейчас решает 2 важные исторические задачи мира, – Пионтковский о войне

Уже более полугода после начала полномасштабного российского вторжения Украина упорно выбивает врага с нашей земли. Кроме того, мы еще и решаем ряд важных исторических задач.

Их назвал публицист Андрей Пионтковский. Свою оценку полугодового этапа войны он дал в эксклюзивном стриме 24 канала.

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Андрей Пионтковский российский публицист из Вашингтона Сейчас Украина, прежде всего, защищает свою свободу и независимость. Кроме этого, решает две всемирно важные исторические задачи.

По его словам, говорится о таких:

защита всего западного мира, всего свободного мира, от путинской орды и варваров. Об этом говорил и Анджей Дуда, и Борис Джонсон, несмотря на угрозы путина.

освобождение народов всего постсоветского пространства. Об этом говорят реже всего, однако это тоже очень важно понимать.

"Мне приходится иногда выступать и в Грузии, и в Казахстане. Вы не представляете, с какой надеждой на Украину смотрит большинство населения. Даже в тех государствах, которые формально лояльны к москве", — подчеркнул Пионтковский.

Полностью стрим Кудимовой с Пионтковским: смотрите видео

Пентагон раскрыл планы кремля

Несмотря на провал плана быстро захватить Украину, владимир путин не откажется от дальнейшей агрессии. кремль убеждает – все идет по плану.

Заместитель министра обороны США Колин Каль сообщил, что путин продлил сроки "спецоперации" (так же россия решила официально называть войну, которую начала против Украины).

"Насколько можем судить, путин не отказался от своих общих стратегических целей по захвату большей части Украины, свержению власти, возвращению Украины в состав новой российской империи. Что он сделал, это продлил сроки в знак признания того, что он отклоняется от плана", – сказал Каль.