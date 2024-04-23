Об этом рассказал 24 Каналу военный эксперт Владислав Селезнев, отметив, что Украину ждет непростая ситуация на поле боя в ближайшее время. Он добавил, что основным посылом от Кирилла Буданова в его обращениях есть замечание о том, что ближайшие несколько недель мы и дальше будем испытывать нехватку боеприпасов, а Россия будет пытаться раскалывать украинское общество еще и изнутри.

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"Мы должны понимать, что генерал Буданов – военный деятель высокого уровня в нашей стране, поэтому определенные вещи не может называть", – отметил военный эксперт.

Угрозы для Украины

Владислав Селезнев подчеркнул, что поставки боеприпасов, которые были куплены в рамках инициативы президента Чехии Петра Павела, будут ощутимы на фронте только в конце мая или в начале июня. Техническая поддержка он правительства США ожидается не слишком поздно, однако до поступления первой партии еще пройдет несколько недель.

Кроме сложнейшей ситуации на поле боя, в частности западнее Авдеевки, что обусловлено нехваткой ресурсов, может добавиться определенная внутриполитическая нестабильность. Буданов отмечает,, что Россия делает все возможное для того, чтобы максимально взбудоражить ситуацию внутри украинского общества,

– сказал он.

Военный эксперт привел несколько триггеров, которые могут служить России поводом для пропаганды, в частности вопрос отсутствия демобилизации, ведь недавно Рада изъяла эту правку из закона о мобилизации. Кремль также может ставить под сомнение правомерность полномочий президента Владимира Зеленского из-за обсуждения будущих выборов в Украине.

Причин для волнений есть немало. На это намекает генерал Буданов, но он четко артикулирует такое – сейчас сложный период (для Украины – 24 Канал), но не катастрофического уровня,

– подытожил Селезнев.

Заявления Буданова относительно войны в Украине