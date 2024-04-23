Об этом рассказал 24 Каналу военный эксперт Владислав Селезнев, отметив, что Украину ждет непростая ситуация на поле боя в ближайшее время. Он добавил, что основным посылом от Кирилла Буданова в его обращениях есть замечание о том, что ближайшие несколько недель мы и дальше будем испытывать нехватку боеприпасов, а Россия будет пытаться раскалывать украинское общество еще и изнутри.
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"Мы должны понимать, что генерал Буданов – военный деятель высокого уровня в нашей стране, поэтому определенные вещи не может называть", – отметил военный эксперт.
Угрозы для Украины
Владислав Селезнев подчеркнул, что поставки боеприпасов, которые были куплены в рамках инициативы президента Чехии Петра Павела, будут ощутимы на фронте только в конце мая или в начале июня. Техническая поддержка он правительства США ожидается не слишком поздно, однако до поступления первой партии еще пройдет несколько недель.
Кроме сложнейшей ситуации на поле боя, в частности западнее Авдеевки, что обусловлено нехваткой ресурсов, может добавиться определенная внутриполитическая нестабильность. Буданов отмечает,, что Россия делает все возможное для того, чтобы максимально взбудоражить ситуацию внутри украинского общества,
– сказал он.
Военный эксперт привел несколько триггеров, которые могут служить России поводом для пропаганды, в частности вопрос отсутствия демобилизации, ведь недавно Рада изъяла эту правку из закона о мобилизации. Кремль также может ставить под сомнение правомерность полномочий президента Владимира Зеленского из-за обсуждения будущих выборов в Украине.
Причин для волнений есть немало. На это намекает генерал Буданов, но он четко артикулирует такое – сейчас сложный период (для Украины – 24 Канал), но не катастрофического уровня,
– подытожил Селезнев.
Заявления Буданова относительно войны в Украине
- Кирилл Буданов в своем недавнем интервью ответил на вопрос о том, есть ли вероятность повторного наступления россиян на Киев. Глава ГУР заявил, что пока отсутствует угроза такого повторного наступления и назвал разговоры об этом "безосновательными".
- Российская операция "Майдан-3" имеет целью дестабилизировать Украину. Журналисты поинтересовались у главы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова о том, до сих пор актуальна ли эта операция оккупантов. Он заявил, что она до сих пор продолжается.
- Российские захватчики не прекращают попыток прорвать украинскую оборону на востоке и юге. Глава ГУР признал, что за последнее время оккупанты все же имели реальное достижение – Авдеевка.