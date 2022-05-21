Война России против Украины: почему Путину все равно не удастся "сохранить лицо"

Европейские политики все время пытались "сохранить лицо" Путину еще со времен агрессии России против Грузии. Далее читайте в эксклюзиве для сайта 24 канала.

Даже некоторые европейские политики согласны на то, чтобы закончить войну с какими-либо территориальными приобретениями для России (в результате аннексии части территории Украины) и стабилизировать таким образом ситуацию.

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Реакция Зеленского

Дело в том, что такой сценарий развития ситуации не устраивает ни украинское общество, ни украинских политиков в большей части.

Простой довод: зачем нужны были все эти жертвы? Именно исходя из настроений в обществе, Зеленский отверг все подобные попытки Запада.

Влияние Франции и Германии на Украину в последние годы заметно снизилось. Франция и Германия вели очень осторожную политику по отношению к Путину, и долгое время отказывались помогать Украине вооружением. Они начали менять свои позиции из-за очень серьезного давления со стороны мировой общественности.

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Поддержка Великобритании

Британский курс относительно "украинского" вопроса был сформулирован уже в первые дни войны и выглядел даже жестче американского.

Британские политики во главе с Борисом Джонсоном непрерывно требовали серьезных санкций в отношении России и масштабных поставок оружия Украине. Безусловно, эти усилия получили полную поддержку в Киеве и открывают возможности расширения влияния Британии на Украину в долгосрочной перспективе.

Для Англии имеют особый торговый интерес черноморские порты Украины, поэтому они активно лоббировали передачу Киеву противокорабельных ракет для их защиты и последующей, по возможности, деблокады.

Тем временем Франция и Германия упустили момент и теперь Великобритания укрепляет свое влияние, пользуясь тем, что у англичан еще с XIX века оставались рычаги влияния на Болгарию и Турцию. Эрдоган часто действует в рамках английского порядка.

В сущности, создается новая зона британского воздействия в бассейне Черного моря, целью которой является выдавливание России из этого участка, в том числе путем разгрома Черноморского флота РФ. Если эта задачка будет выполнена, Англия сумеет существенно усилить свои позиции.

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