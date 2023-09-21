Помогают быстрому продвижению: почему украинцам важно приобщаться к сборам на дроны

Динамика боевых действий на фронте очень высокая. ВСУ требуется как можно больше средств БПЛА разведывательного и ударного типа действия. С их помощью украинские бойцы видят российских оккупантов и могут эффективно их уничтожать.

Украинцам нужно максимально приобщаться к сборам на беспилотники для Сил обороны Украины. Важность дронов объяснил 24 Каналу командир роты ударных БПЛА Юрий Федоренко.

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"При помощи коптеров и других разведывательных средств мы видим врага. К примеру, двигаются наши пехотные группы, их прижимают к земле огнем, например, тяжелокалиберного пулемета. Если нам только удалось это обнаружить, туда сразу направляется дрон ударного типа действия, заставляющий эту огневую точку противника молчать", – сказал он.

Чем меньше влияние по нашим пехотинцам, тем активнее и быстрее они могут передвигаться. У захватчиков пока хватает артиллерии и боеприпасов, поэтому они пытаются вести достаточно активное поражение по нашим бойцам.

С разведывательными и другими техническими средствами мы понимаем, откуда стреляют пушки. Туда направляются как наши пушки на контрбатарейную борьбу, так и FPV-коптеры. А каждая пушка или танк, который перестал стрелять по нашим позициям – это очень важно. Пехота, которая находится под меньшим обстрелом, может выполнять задачи более эффективно. Это означает, что и продвижение происходит быстрее,

– заметил командир.

Ситуация на Купянском направлении

Юрий Федоренко рассказал, что на Купянском направлении Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию, вести работу по недопущению врага к нашим позициям, уничтожению живой силы, артиллерийским средствам и технике россиян. Инициатива продолжает оставаться на стороне сил обороны.

На этом направлении есть существенные достижения, объединенной работой разных подразделений Силы обороны наносят врагу существенные поражения. Сейчас у оккупантов нет возможности совершить стремительные ударно-штурмовые действия. Хотя на разных отрезках россияне пытаются искать наши слабые места в обороне и совершать ударно-штурмовые действия.

– отметил он.

Бои на Бахмутском направлении

Командир роты ударных БПЛА отметил, что на Бахмутском направлении оккупантам постоянно ставят задачу отбить у Сил обороны позиции, которые нашим защитникам удалось освободить. Соответственно, враг не жалеет живой силы.

На участках, где Силы обороны преуспевают, продолжаются активные действия. Силы обороны с поддержкой артиллерийских средств и средств БПЛА ударного типа действия, FPV-дронов, а также ночного применения продолжают противодействовать противнику и двигаться вперед. Инициатива на Бахмутском направлении находится на стороне Сил обороны,

– подчеркнул Федоренко.

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