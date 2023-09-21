Помогают быстрому продвижению: почему украинцам важно приобщаться к сборам на дроны
Динамика боевых действий на фронте очень высокая. ВСУ требуется как можно больше средств БПЛА разведывательного и ударного типа действия. С их помощью украинские бойцы видят российских оккупантов и могут эффективно их уничтожать.
Украинцам нужно максимально приобщаться к сборам на беспилотники для Сил обороны Украины. Важность дронов объяснил 24 Каналу командир роты ударных БПЛА Юрий Федоренко.
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"При помощи коптеров и других разведывательных средств мы видим врага. К примеру, двигаются наши пехотные группы, их прижимают к земле огнем, например, тяжелокалиберного пулемета. Если нам только удалось это обнаружить, туда сразу направляется дрон ударного типа действия, заставляющий эту огневую точку противника молчать", – сказал он.
Чем меньше влияние по нашим пехотинцам, тем активнее и быстрее они могут передвигаться. У захватчиков пока хватает артиллерии и боеприпасов, поэтому они пытаются вести достаточно активное поражение по нашим бойцам.
С разведывательными и другими техническими средствами мы понимаем, откуда стреляют пушки. Туда направляются как наши пушки на контрбатарейную борьбу, так и FPV-коптеры. А каждая пушка или танк, который перестал стрелять по нашим позициям – это очень важно. Пехота, которая находится под меньшим обстрелом, может выполнять задачи более эффективно. Это означает, что и продвижение происходит быстрее,
– заметил командир.
Ситуация на Купянском направлении
Юрий Федоренко рассказал, что на Купянском направлении Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию, вести работу по недопущению врага к нашим позициям, уничтожению живой силы, артиллерийским средствам и технике россиян. Инициатива продолжает оставаться на стороне сил обороны.
На этом направлении есть существенные достижения, объединенной работой разных подразделений Силы обороны наносят врагу существенные поражения. Сейчас у оккупантов нет возможности совершить стремительные ударно-штурмовые действия. Хотя на разных отрезках россияне пытаются искать наши слабые места в обороне и совершать ударно-штурмовые действия.
– отметил он.
Бои на Бахмутском направлении
Командир роты ударных БПЛА отметил, что на Бахмутском направлении оккупантам постоянно ставят задачу отбить у Сил обороны позиции, которые нашим защитникам удалось освободить. Соответственно, враг не жалеет живой силы.
На участках, где Силы обороны преуспевают, продолжаются активные действия. Силы обороны с поддержкой артиллерийских средств и средств БПЛА ударного типа действия, FPV-дронов, а также ночного применения продолжают противодействовать противнику и двигаться вперед. Инициатива на Бахмутском направлении находится на стороне Сил обороны,
– подчеркнул Федоренко.
Контрнаступление ВСУ: последние новости
- В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские военные продолжают постепенное движение на Мелитопольском направлении и к югу от Бахмута. Россияне пытаются противостоять давлению и контратаковать, однако неудачно. За прошедшие сутки произошло 23 боевых столкновения. Враг нанес 2 ракетных и 80 авиационных ударов, совершил более 49 обстрелов с реактивных систем позиций военных и гражданских объектов.
- В частности, на Бахмутском направлении Силы обороны успешно отразили атаки противника в районе западнее Зайцевого Донецкой области. Противник пытался восстановить утраченное положение в районе северо-восточнее и восточнее Андреевки Донецкой области, успехов не имел. Силы обороны продолжают штурмовые действия в районе южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление ВСУ продолжается, однако будет ли большой прорыв в этом году – пока неизвестно. Он подтвердил, что наступление идет медленнее, чем ожидалось. Впрочем, по словам президента, в этом году нашим военным все же удастся добиться успеха на отдельных участках.