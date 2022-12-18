Путин отказался встречаться с Зеленским: назвал его "пособником нацизма"

18 декабря 2022, 06:22
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Источник:

NYT

Российский диктатор Владимир Путин не захотел лично встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским. В действиях последнего было то, что явилось причиной "разбитых надежд Кремля".

Путин не захотел встречаться с Зеленским

В начале 2021 года Зеленский ввел санкции против пророссийского олигарха Виктора Медведчука, после чего были закрыты его телеканалы. Именно это и разочаровало Путина. Об этом пишут журналисты издания The New York Times в обширном материале, посвященном причинам поражений РФ в Украине.

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Из-за такого шага украинского президента "надежды Кремля были разбиты". В частности, свое разочарование диктатор продемонстрировал в октябре 2021 года, когда встретился в сочинской резиденции с израильским премьер-министром Нафтали Беннеттом.

Журналисты издания отметили, что когда начали говорить об Украине, то Путин "вспыхнул гневом".

По данным NYT, Беннет ему рассказал, что Зеленский был заинтересован во встрече тет-а-тет. Впрочем, российский диктатор заявил, что ему "нечего обсуждать с этим человеком".

Также Путин добавил: "Что он за еврей? Он пособник нацизма".

Путин признал, что просчитался

Кроме того, еще в марте во время встречи с премьер-министром Израиля Нафтали Бенетом президент России Владимир Путин признал, что украинцы оказались крепче, чем ему говорили.

Вероятно, это будет гораздо сложнее, чем мы думали. Но война на их территории, а не на нашей. Мы великая страна, мы имеем терпение,
– цитирует издание Путина.

Любопытно! Один из представителей стран-членов НАТО заявил, что Путин готов согласиться на гибель или ранение 300 000 российских военнослужащих. Это примерно втрое больше, чем его нынешние потери.

Зеленский заявил, что готов выйти на ринг с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский в одном из своих последних интервью высказался о российском диктаторе Путине. Он заявил, что готов выйти с ним на ринг хоть завтра.

По его словам, "настоящий мужик, если хочет передать кому-то сообщение или если хочет набить ему морду – он делает это сам. Готов хоть завтра на единоборство с Путиным".

Автор: Марта Касіянчук