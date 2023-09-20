Путин беспомощен: как россияне меняют отношение к войне
Россияне рано или поздно пойдут так, как пошел на Москву Евгений Пригожин. Глава ЧВК "Вагнера" показал, как это нужно делать. А это для Владимира Путина очень страшно.
Об этом 24 Каналу заявил экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов, отметив, что в Российской империи во время Первой мировой войны была та же ситуация. Отметим, что Евгений Пригожин объявил войну российскому минобороны 23 июля и через 2 месяца погиб в авиакатастрофе.
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Мол, война началась в 1914 году, а революцию провели в 1917 году – почти через 3,5 года. Тогда, когда всем надоело гнить в окопах, и было понятно, что Российская империя выиграть войну не может, россияне взяли в руки винтовки и ушли с фронта.
Заключили перемирие с немцами и устроили революцию. Совершенно такая же ситуация сейчас в России. Путин в этом смысле тоже очень слабоумный человек,
– сказал Жирнов.
Так российский диктатор, когда объявил мобилизацию, вооружил своих "потенциальных убийц", которые могут устроить революцию.
"Нельзя было вооружать, а не вооружать он не мог. Это патовая ситуация для него. Он начал войну, которая не могла завершиться победой России", – подчеркнул бывший сотрудник Службы внешней разведки России.
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В этой войне против Украины была заинтересована только один единственный человек – президент страны-агрессора. Тем временем, российское общество, считает Сергей Жирнов, понемногу начинает понимать, что происходит. Начинает доходить якобы и до российских пропагандистов.
"Завершится тем, что люди снимутся с фронта, уйдут с оружием в руках. Для Путина в любом случае это завершится плохо", – подчеркнул экс-сотрудник КГБ.
В России может быть еще один мятеж
- В стране-агрессоре назревает еще один мятеж. Однако говорится не о таком "походе на Москву", который планировал Евгений Пригожин. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, Украина знает, кто управляет этим мятежом. Данилов считает, что он в России состоится в течение короткого промежутка времени.
- Кроме того, ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны заявлял, что неудачный мятеж главаря наемников был контролируемой ситуацией.
- Кремль убежден, что после гибели главы ЧВК "Вагнера" есть угроза нового мятежа. Об этом ранее сообщали СМИ. Поэтому российские силовики уже работают над тем, чтобы этого не допустить.