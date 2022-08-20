Война россии против Украины: сильные мира сего уже сделали ставку
Источник:фейсбук Анатолия Амелина
Квесты продолжаются. За достаточно короткое время (моя жизнь) мы уже прошли немало квестов.
Застой в СССР и пустые полки магазинов, развал Союза и воспроизводства Украины, хаос и забастовки шахтеров, гиперинфляцию и обнуление сбережений украинцев, 90-е, кризис 98-го, Майдан 2004 года, кризис 2008 года.
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Майдан 2014 года, начало войны 2014 года и потеря моего Донецка (с бизнесами, активами, друзьями)... 2022 год – новая фаза агрессии обезьяны с гранатой. Впереди – тяжелая зима, новый всемирный экономический кризис… и, конечно, наша победа и процветание нашей Украины! Почему я называю это все квестом, вы помните.
Наша жизнь – это путь прохождения жизненных квестов в развитие души и для радости от их прохождения. С десяток раз у меня была возможность переехать в другую страну. И по бизнесу, и к родственникам.
Украина – это пластилин, из которого можно слепить все, что угодно! А мне важно из нее слепить Европейского Экономического Тигра, страну, пример для подражания, страну, где мы все будем жить без заборов:
- С сильнейшей армией Европы, обеспеченной лучшими передовыми разработками (которые исключительно украинские);
- С особой ролью инновационного и креативного Хаба Европы и магнита для инвестиций;
- С высоким качеством жизни, образования, медицины и развития украинских талантов;
- С духовным обществом, живущим в любви, радости и сотворении, взаимопомощи.
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Когда будет пик развития
Но сперва мы победим! И как представитель Института Будущего открою секрет, что эпоха развития и процветания Украины начнется уже скоро – с 2023 года, а пик мы увидим в 30-х годах.
А как "известный параноик", напомню, то, что происходит сегодня, не случайно. Сильные "мира этого" уже сделали ставку на Украину, а не на россию.
В игре, где Украина раньше была приманкой и инструментом геополитической шахматной партии, но вдруг стала ценностью и приобрела новую роль перспективной фигуры, которая может стать игроком… Скоро вы увидите новые подтверждения этому!
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