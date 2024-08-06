Пели "Катюшу", а "Палыч" бил людей: бывший пленный вспомнил 7 лет заключения в Донецкой области

Валерия Матюшенко семь лет назад похитили россияне в Кальмиусском Донецкой области. 28 июня он вернулся благодаря обмену пленными. Мужчина говорит: не спал несколько ночей, потому что читал новости, ведь все эти годы был в информационном вакууме.

Матюшенко попал в застенок "Изоляция". Денис Куликовский "Палыч", который руководил им тогда, получил в январе 2024-го 15 лет за организацию и участие в пытках над украинскими военнопленными и гражданскими.

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Воспоминания Валерия Матюшенко о донецкой "Изоляции"

Подъехал автобус – беленький "Фольксваген". Спросили: "Вы такой-то?". Я подтвердил. Мне надели наручники, полиэтиленовый пакет на голову и мы поехали,

– вспомнил он свое похищение в 2017 году.

Мужчину посадили в камеру – помещение без окон два на два метра. В одной бутылке была вода, другая служила туалетом. После нескольких дней там перевели в подвал. Там и начались пытки.

"Палыч" пил, а потом пил. Поэтому постоянно слышались крики.

"Пил он каждый вечер. И каждый вечер были слышны истерические крики. Нас заставляли петь, чтобы заглушить их. Пели одновременно человек 30, одни и те же песни по десять раз, например, "Вставай страна огромная", "Катюша", – поделился Валерий Матюшенко.

"Следственные действия" над ним продолжались год. Следователи требовали точно повторять то, что пленные говорили днем, но постоянно добавляли новые детали. Конечно, истощенные люди не могли этого сделать. Было и психологическое давление, мол, все во дворе сказали нам, что ты "укроп".

Матюшенко подозревали в шпионаже и сотрудничестве с СБУ. Адвокаты якобы были, но в суде выступать боялись. К тому же бегали переспрашивать следователей, в чем должны признаться заключенные во время допроса.

Из-за страха за семью Валерий подписал "признание", ведь россияне начали шить дело и на его жену. Татьяна с 13-летним сыном выехала на подконтрольную Украине территорию. Мужчину поддерживала теща, которая ходила на все "суды", а потом носила в колонию передачи и письма от Татьяны.

Оккупанты присудили Матюшенко 10 лет в колонии якобы за шпионаж "в пользу иностранного государства Украина".

Пленник оккупантов – о Красном Кресте и то, почему важно поддерживать пленных

"Изоляция" – это заброшенный завод изоляционных материалов в Донецке. В 2010 году там создали большое артпространство, а в 2014-м пришли оккупанты.

Валерий отбывал наказание в макеевской колонии. За семь лет один-единственный раз услышал представителей международных организаций. Тогда охранник открыл одну из камер и кто-то на английском сказал, что все хорошо.

"Красный Крест, все эти организации, на мой взгляд, бессмысленны. В колонии остается дедушка со сломанной шейкой бедра. Ходит три года с ходунком. Никто к нему ни разу не приехал посмотреть как он живет", – объяснил бывший пленный.

По сравнению с "Изоляцией" в бараке было сносно. Но за нарушение правил могли "посадить на яму" – буквально сидеть 15 суток на скамейке.

Очень помогла жена: она ходила на митинги и предоставляла доказательства пребывания мужа в тюрьме. С 2017 года Валерий был в списках на обмен, а омбудсмен указывала на его критическое состояние. Матюшенко потерял более 25 килограммов. И однажды увидел Татьяну по телевизору (до 2019 года в колонии показывали украинские телеканалы).

Жена стояла под Офисом президента с плакатом с моим фото. Давала интервью. Я был в шоке. Акции в поддержку пленных нужны. Это напоминание, что надо пытаться их вытащить, а для заключенных – что их не забывают,

– рассказал Валерий.

Сейчас он играет на гитаре, как и раньше. И мужчина опасается ходить в магазин, потому что до его плена не было тех устройств, которые есть сейчас.