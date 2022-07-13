За что россияне мстят украинцам

Простой вопрос: если в россии утверждают, что украинцы и россияне – "один народ", то почему они не передают из поколения в поколение рецепт борща?

А если серьезно, то у россиян, видимо, глубокий исторический комплекс неполноценности. На почве вторичности, которую они хотят выдать за первичность, в отношении Украины.

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Комплекс неполноценности и месть

Если вы видите в наших новостях фамилии и имена со строчной буквы – это не ошибка, а позиция редакции по поводу действий государств-террористов и отдельных людей, поддержавших полномасштабное вторжение в Украину.

Может, они нам мстят за то, что мы когда-то покорили племена московские, крестили и оброком обложили? И вот они теперь думают, что они славяне, и более того – что метрополия, от которой все произошло. Настолько ославянились, что аж забыли, что Московскую область когда-то населяли мордовские племена.

Ну а если уж совсем серьезно: если (извините за тавтологию) в России так хотели претендовать на влияние, то, как минимум, надо было определиться.

Интересно Украина деоккупирует южные регионы и об этом должны знать все

Логика Гитлера

Вы за "плавильный котел" (по типу США), но тогда причем тут "русский мир" и "русская весна"?

Или за "титульную нацию" – тогда надо разбираться, кто вы, а не доводить все до логики Адольфа, и при этом рассказывая про "один народ" с украинцами, которых вы хотите уничтожить.

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