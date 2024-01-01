"Не хочу ни дома, ничего, хочу мира": как живут ВПЛ, которые потеряли свои дома на Харьковщине

В результате террористических атак со стороны России многие жители Харьковской области потеряли свои дома. Есть отдельные населенные пункты, которые полностью разрушенные.

Корреспондентка 24 Канала Анна Черненко рассказала, как живут внутренне перемещенные люди из Харьковщины. Также есть семьи, которые вернулись и принялись восстанавливать свои дома.

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Как устраиваются украинцы на новых местах

Из Петропавловки, Ковшаровки, Куриловки, Подолов и других населенных пунктов волонтеры и полиция эвакуировали людей. Потому что находиться там смертельно опасно.

Семья Ольги Полторацкой из Куриловки сейчас находится в Харькове. Трое дочерей от 18 до 2 лет и 7-месячный сын, родившийся во время войны. Их отец волонтерит в Купянском районе. Дома они последний раз были четыре месяца назад. Прилетело под их дом.

Когда уж очень сильно начали бомбить, 13 августа мы уехали. Я сама нашла номер волонтеров. Они меня увезли. Для меня лично газель пригнали, потому что нам и коляску, и ванночку нужно было. Все они взяли. И нас было пятеро,

– вспомнила она.

Они обустроились в общежитии, где проживают бесплатно, имеют две комнаты. В Харьков перебрались с кошкой. Куриловская семья продолжает налаживать жизнь в Харькове.

В соцжилье проживают другие ВПЛ. Они очень дружно живут, по вечерам собираются на кухне, пьют чай, делятся воспоминаниями, плачут и смеются. Госпожа Неля из Прудянки. У женщины сгорел дом, сейчас она работает в общежитии. По ее словам, устроилась к таким же ВПЛ, потому что с ними легче.

"Надеюсь, что будет мир. И уже ни дома не хочу, ничего не хочу. Хочу мира. Я держусь за это", – подчеркнула женщина.

Сюда к переселенцам часто приезжают волонтеры, везут продукты и вещи. В ответ благотворителей каждый раз вкусно и по-домашнему кормят.

Украинцы возвращаются домой

Село Долгенькое Изюмского района почти на 100% разрушено. Летом 2023 года Игорь вернулся в деревню и начал строить временный дом. Рядом поселились родственники – несколько семей Князей, в которых не осталось ни одного дома.

Семьи вернулись в Долгенькое и начали восстановление. Семье Игоря предоставили модульный дом от благотворителей. Он начал строить дом нестандартно – второй этаж сложил из ящиков из-под снарядов. Хлам, который бросили россияне при побеге, пошел на стены.

76-летняя Вера Чернуха чинит свой дом с помощью семьи и волонтеров. Летом она жила в селе Дементиевка одна. Она вернулась в разбитый дом. Семья сына зовет ее ехать в Харьков, но женщина решила быть дома.

Вера Чернуха ухаживает за огородом и небольшим мемориалом погибшим пограничникам перед домом. От села до границы с Россией меньше десятка километров, его пока не смогли разминировать и вернуть свет. Но Вера Николаевна больше не единственная жительница, в селе теперь живут три человека.

В Старый Салтов уже вернулись 4,5 тысячи жителей из шести. Россияне разбивали поселок в течение нескольких месяцев. Это продолжалось, пока ВСУ не отбросили оккупантов з-за водохранилища, которое делит Старый Салтов на две части. За 2023 год здесь на двадцати объектах стартовало масштабное восстановление. Часть работ будет завершена в 2024 году. Но в некоторые дома жильцы уже въехали.

Город Дергачи не было оккупировано, однако при попытке захвата россияне здесь повредили здесь многие дома. Многие места, куда бил враг, сейчас не узнать.

Микрорайон Лилии Исаевой был восстановлен. Ее семья не уезжала из Дергачей. Сначала несколько месяцев жили в подвале, потом – в избитом доме. Она рассказала, что первый дом в голоде пострадал 25 февраля.

Не знаю, было ли это прямое попадание, или осколками, но, видимо, полкрыши ему снесло. Посыпались первые наши окна, мы соседи почти. Парни, начавшие строительство, на наш дом зашли где-то в середине июля. Сделали кровлю, утепление, заменили все окна, двери входные. Это было по желанию. Заменили подъездную дверь, ремонт в подъезде сделали,

– заметила она.

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