На суше, в море, в воздухе: как НАТО отреагирует на провокации со стороны Путина

Россия заинтересована в том, чтобы дестабилизировать Европу. И на самом деле там могут прибегнуть к совершенно разным вариантам. Речь идет не только о боевых действиях против тех же стран Балтии.

Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий, политический консультант Александр Антонюк. На этом фоне недавно состоялся секретный визит директора ЦРУ Джона Ретклиффа в Москву. По данным СМИ, он там дал понять, что США привержены обязательствам по 5-й статье НАТО, согласно которой нападение на одного члена Альянса считается нападением на весь Альянс.

Какие провокации против Европы может организовать Россия?

По словам Антонюка, это могут быть как пролеты дронов над территорией стран НАТО, так и инциденты в Балтийском море. Не стоит исключать вариант, при котором Россия организует террористические акты на территории Европы.

Они будут осуществлять эти действия методом "низкого порога". Все это для того, чтобы произошла эскалация, но вопрос о применении 5-й статьи всегда оставался под вопросом. Добавим сюда еще различных пророссийских лоббистов, которые маскируются в странах НАТО под праворадикальные партии или антиглобалистов,

– подчеркнул Антонюк.

Что готовит Россия против стран Европы: смотрите видео 24 Канала

На самом деле возникает вопрос о том, насколько НАТО будет единым в случае нападения России. За решениями Альянса всегда стоит политика. Соответственно, лидеры той или иной страны учитывают свои рейтинги и настроения, царящие в стране. И возникает вопрос, сможет ли НАТО дать жесткий отпор РФ.

В Германии есть ультраправая партия АдГ. Во Франции тоже есть партии с пророссийским уклоном. Теперь каждый лидер, принимая решение, руководствуется тем, почему могут атаковать его оппоненты. Ведь каждый из них хочет остаться у власти. Это также ограничивает возможности НАТО действовать решительно в отношении Кремля,

– подчеркнул Антонюк.