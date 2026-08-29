Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець, політичний консультант Олександр Антонюк. На цьому тлі нещодавно відбувся таємний візит директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви. За даними ЗМІ, він там дав знати, що США віддані зобов'язанням щодо 5 статті НАТО, за якою напад на одного члена Альянсу вважається нападом на весь Альянс.

Які провокації проти Європи може організувати Росія?

За словами Антонюка, це можуть бути як прольоти дронів на територію країн НАТО, так і інциденти в Балтійському морі. Не варто відкидати варіант, за якого Росія організує терористичні акти на території Європи.

Вони будуть здійснювати ці заходи методом низького порогу. Все це для того, аби ескалація відбулася, але питання залученості щодо 5 статті завжди було під сумнівом. Врахуємо ще сюди різних проросійських лобістів, які маскуються в країнах НАТО під праворадикальні партії або антиглобалістів,

– підкреслив Антонюк.

Що готує Росія проти країн Європи: дивіться відео 24 Каналу

Насправді є питання щодо того, наскільки НАТО буде єдиним в разі нападу Росії. За рішеннями Альянсу завжди стоїть політика. Відповідно лідери тієї чи іншої країни зважають на свої рейтинги та настрої, які поширені в країні. І є питання, чи зможе НАТО жорстко відповісти РФ.

В Німеччині є ультраправа АфД. У Франції теж є партії з проросійським ухилом. Тепер кожен лідер, ухвалюючи рішення, керується тим, по чому можуть вдарити його опоненти. Адже кожен з них хоче залишитися при владі. Це також блокує можливості НАТО діяти рішуче щодо Кремля,

– підкреслив Антонюк.